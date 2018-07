Autofahrer können beim Tanken kräftig sparen, wenn sie zur richtigen Zeit zur richtigen Tankstelle fahren. Das zeigt eine Untersuchung des Bundeskartellamts, das dafür die Daten der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe ausgewertet hat. An diese Plattform melden seit September 2013 mehr als 14.000 Tankstellen in Deutschland jede Preisänderung bei Super E5, Super E10 und Diesel. 26 Verbraucher-Informationsdienste geben die Daten in Echtzeit an die Autofahrer weiter.

Am günstigsten tanken Autofahrer laut der Datenauswertung in aller Regel in den frühen Abendstunden. Kurz vor 20 Uhr hätten die Preise meist das niedrigste Niveau des Tages erreicht, sagte Kartellamtspräsident Andreas Mundt. Ab 20 Uhr würden die Preise von den Tankstellenketten in der Regel wieder angehoben – durchschnittlich um neun Cent je Liter.

Vorreiter seien dabei meist Aral oder Shell, berichtete Mundt. Mit etwas Abstand folgten Esso und Total sowie Jet. Im Laufe des nächsten Tages gebe es dann durchschnittlich vier Preissenkungsrunden, bis der Zyklus von neuem beginne, sagte der Kartellamtschef.

Für die Untersuchung hatte die Behörde die Preisentwicklung an 120 Tankstellen in Köln und 62 Tankstellen in Leipzig von Februar bis Mai ausgewertet. An den Kölner Tankstellen schwankten die Preise im Verlaufe des Tages durchschnittlich um zehn Cent, in Leipzig um acht Cent. Und wer bereit war, seiner Stammtankstelle Lebewohl zu sagen, konnte sogar noch mehr sparen: Durchschnittlich betrugen die Preisdifferenzen im gesamten Kölner Markt zwischen dem höchsten und dem niedrigsten Angebot an einem Tag 20 Cent, in Leipzig waren es 15 Cent.

Preisschwankungen haben zugenommen

Die Erfahrung spreche dafür, dass das Ergebnis auch außerhalb von Leipzig und Köln recht repräsentativ sei, sagte Mundt. Er appellierte an die Verbraucher, die Preise mit Hilfe von Apps oder auf Internetseiten noch mehr zu vergleichen: "Nutzen Sie es einfach, sparen Sie einfach."

Hoffnungen, die Markttransparenzstelle könne das für viele Verbraucher zum Ärgernis gewordene ständige Auf und Ab der Preise vermindern, haben sich somit allerdings nicht erfüllt. Im Gegenteil: "Die Schwankungen sind stärker als früher", sagte Mundt. Umso wichtiger sei es für die Autofahrer, die Preise zu vergleichen. Groß ist das Interesse an dem Serviceangebot jedenfalls: Jeder vierte Deutsche hat laut Kartellamt bereits einmal den Preisvergleich via Internet genutzt. Bei den unter 40-Jährigen liege der Anteil der gelegentlichen Nutzer sogar schon bei 40 Prozent.

Die Markttransparenzstelle für Kraftstoffe war im September 2013 im Probebetrieb gestartet, sie läuft seit Dezember regulär. Unumstritten ist sie aber nicht. Der Autoexperte Ferdinand Dudenhöffer von der Universität Duisburg-Essen hält sie für "den größten Unsinn seit der Erfindung des Benzins". Die Benzinpreise würden letztlich in den Förderländern gemacht, dort werde auch das Geld verdient, nicht beim Vertrieb in Deutschland. Durch die zusätzlichen Kosten für die Datenbereitstellung werde das Benzin im Gegenteil sogar eher noch teurer. "Dadurch, dass zusätzliche Kosten entstehen, ist noch nie etwas billiger geworden", sagte Dudenhöffer der dpa. Ohnehin sei der Umweg oft teurer als die Ersparnis.