Den Zündschlüssel eine halbe Umdrehung nach rechts. 21, 22, 23 zählen, noch ein paar Sekunden warten, weiterdrehen – und hoffen, dass der Motor anspringt: Vorglühen hieß diese Geduldsprobe damals. Was danach kam, war nicht viel besser. In den siebziger, achtziger Jahren galt der Dieselmotor als lauter, unkomfortabler Stinker. Verbrauchsgünstig, robust und preiswert in der Anschaffung, aber weit entfernt von Eigenschaften wie Fahrkomfort und Laufkultur.

Das Bild vom Diesel hat sich gründlich gewandelt, mehr als 80 Jahre nach dem ersten Pkw-Einsatz im Mercedes 260D. Der Selbstzünder ist sparsamer und deutlich schneller geworden und hat es so zum Liebling der Kilometerfresser in schicken Dienstwagen gebracht. Er ist zumindest innen so leise, dass die Entwickler den Sound bei manchen Autos mittlerweile sogar künstlich verstärken. Und dank konventionellem Katalysator, Rußfilter und Stickoxid-Umwandlung mithilfe einer Harnstoffbeimischung ist er inzwischen recht sauber geworden.

Doch die anhaltende Aufrüstung der Diesel und die immer strengeren Schadstoffnormen machen die Motoren extrem kompliziert – und teuer. Viele Hunderttausend Kilometer Laufleistung mag sich damit keiner mehr vorstellen. Und mit einem halben Chemiewerk an Bord will das bald auch niemand mehr bezahlen. Zudem werden die Benziner immer sparsamer, und der Siegeszug der Hybriden scheint kaum aufzuhalten. Darum stimmen viele schon den Abgesang auf den Dieselmotor an.

Das dürfte etwas voreilig sein, mahnt Stefan Pischinger, Professor am Lehrstuhl für Verbrennungskraftmaschinen an der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule (RWTH) Aachen. "Die weltweit fortschreitende Limitierung der verkehrsbedingten CO2-Emissionen verlangt nach höchster Effizienz im Antriebsstrang. Weil der direkteinspritzende Dieselmotor nach wie vor das Aggregat mit dem höchsten thermischen Wirkungsgrad ist, ist er für die Erfüllung dieser Ansprüche die erste Wahl", sagt Pischinger.

VW und Audi gehen auf Leistung

Zwar gesteht er dem Benziner durchaus Fortschritte bei der Verbrauchsabsenkung zu. "Doch den Sparkurs beim Ottomotor gibt es ebenfalls nicht zum Nulltarif, und die Hybridisierung verbessert die Kostensituation für den Dieselmotor massiv", argumentiert der Experte. Außerdem biete der Selbstzünder über eher konventionelle und damit kostengünstige Technologieansätze nach wie vor noch ein erhebliches Potenzial zur Verbrauchseinsparung.

Wie viel Spielraum der Diesel da noch hat, zeigen ein paar ganz unterschiedliche Ansätze aus den Entwicklungsabteilungen der Fahrzeughersteller.

Wenn im Herbst die nächste Generation des Passat auf den Markt kommt, bietet Volkswagen ihn auch mit einem neuen Vierzylinder-TDI an. Dass dieser bei zwei Litern Hubraum auf 240 PS und ein maximales Drehmoment von 500 Nm kommt, liegt laut VW-Entwicklungschef Heinz-Jakob Neußer vor allem an einem deutlichen Druckanstieg. Der Kraftstoff wird mit bis zu 2.500 bar in die Zylinder gespritzt, der Verbrennungsdruck steigt auf 200 bar. Obwohl der Motor deutlich kräftiger ist als der bisherige Spitzendiesel im Passat, soll er kaum mehr verbrauchen: Neußer stellt einen Normwert von 5,0 Litern je 100 Kilometer in Aussicht – das 177-PS-Aggregat war bestenfalls mit 4,6 Litern zufrieden.

Die Ingenieure von Audi feiern das 25-jährige TDI-Jubiläum, in dem sie erstmals öffentlich mit einem elektrischen Turbolader für den Dieselmotor experimentieren. Der V6-Motor steckt in einem Prototyp auf Basis des Sportwagens RS5 und holt aus drei Litern Hubraum 385 PS und maximal 750 Nm. Er beschleunigt den Wagen so rasant, dass ein benzinbetriebener RS5 mit seinem 450 PS starken V8-Motor keine Chance hat. Diese Technik soll nicht zulasten des Verbrauchs gehen. Allerdings wird der Motor nicht so schnell für interessierte Kunden zu haben sein.