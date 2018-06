Der Bundesverkehrsminister hat die politische Bühne erst mal wieder verlassen, in Berlin hat jetzt die Sommerpause begonnen, und nach Bertolt Brecht lässt sich sagen: "... den Vorhang zu und alle Fragen offen." Denn was Alexander Dobrindt am Montag zu seiner geplanten Pkw-Maut zu sagen hatte, waren lediglich Eckpunkte. Eine ganze Reihe von Fragen bleibt weiterhin ungeklärt.

Das beginnt mit der Klärung, ob das Vorhaben nun auch durch den Bundesrat muss – weil Dobrindt überraschend nicht nur eine Maut für die Nutzung der Autobahnen einführen will, sondern eine "Infrastrukturabgabe" für alle Straßen. Und es endet mit ganz praktischen Fragen, wie etwa, wer ab 2016 kontrollieren wird, dass die Autos auf deutschen Straßen wirklich alle mit einer Vignette an der Windschutzscheibe unterwegs sind.



Dobrindt rechnet nach Abzug der Kosten, die mit der Abgabe verbunden sind, mit Erlösen von rund 600 Millionen Euro pro Jahr. Anspruch auf einen Teil der Einnahmen haben einige Bundesländer bereits erhoben. Über den Anteil, der an die Länder und Kommunen abgegeben werden soll, wird noch gestritten werden. Nordrhein-Westfalens Verkehrsminister Michael Groschek (SPD) sagte, seiner Einschätzung nach müsse den Ländern die Hälfte der Einnahmen zustehen. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, verwies derweil darauf, dass mehr als zwei Drittel aller Straßen in Deutschland kommunale Verkehrswege seien – "das muss sich auch in der Verteilung der Einnahmen aus der Maut widerspiegeln".

Bei der Präsentation der Eckpunkte kündigte Dobrindt an, die Halter der mehr als 40 Millionen Pkw in Deutschland erhielten die Jahresvignette automatisch zugeschickt. Welche Behörde die Aufgabe übernimmt, muss ebenfalls noch bestimmt werden. Logistisch sei das möglich, sagte der Minister. Für das Eintreiben der Kfz-Steuer ist seit 1. Juli 2014 der Zoll zuständig, davor waren es die Finanzbehörden der Länder. Weil mit der Einführung der Maut zugleich die Kfz-Steuer mittels eines Freibetrages gesenkt werden soll, kommt auf den Zoll wohl ohnehin Mehraufwand zu. Die zuständige Zoll- und Finanzgewerkschaft forderte bereits eine bessere Personalausstattung, falls Dobrindts Mautpläne umgesetzt würden.

Polizei lehnt Maut-Kontrollen ab

Für Gesprächsstoff sorgt auch, dass das Konzept zu einer Lücke zwischen Pkw- und Lkw-Maut führt. Die neue Abgabe soll für alle Fahrzeuge bis zu 3,5 Tonnen Gesamtgewicht gelten, die Lkw-Maut greift aber erst für schwere Nutzfahrzeuge ab 7,5 Tonnen. Sollen Kleintransporter also künftig weder die eine noch die andere Maut zahlen? Auch hier ist Streit vorprogrammiert. Eine Maut für leichtere Nutzfahrzeuge träfe vor allem Handwerker und den Mittelstand.



Unklar ist weiter, wer die Vignettenpflicht im Detail kontrolliert. Dobrindt verwies darauf, dass die bestehende Lkw-Maut vom Bundesamt für Güterverkehr überwacht werde. Denkbar wären auch Kontrollen durch die Polizei. Doch die Deutsche Polizeigewerkschaft hat einen Einsatz von Polizisten bei der Mautkontrolle bereits abgelehnt. Dabei gehe es um eine "reine Einnahmeverwaltung", das habe mit Verkehrssicherheit nichts zu tun, sagte der Bundesvorsitzende der Gewerkschaft, Rainer Wendt, der Bild. "Dafür sind wir nicht da und das machen wir auch nicht." Dazu stellt sich die Frage: Welche Geldbußen hat Dobrindt im Sinn für all jene, die ohne Vignette – oder mit der falschen – erwischt werden?

Schäuble spricht von einem "schwierigen Weg"

Außerdem fragen sich Beobachter in Berlin, ob die Pläne schon im Detail mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble durchgesprochen sind. Schließlich zielt Dobrindts Konzept darauf, einen Teil der nicht-zweckgebundenen Kfz-Steuer umzuwandeln in eine Abgabe, deren Aufkommen gezielt in den Straßenbau fließen soll. Am Dienstag sprach Schäuble von einem "schwierigen Weg", der noch zu gehen sei. "Die Maut ist in Deutschland noch nicht eingeführt", sagte Schäuble.

Die spannendste Frage bleibt aber, ob die EU-Kommission die Abgabe und die damit verbundene Kfz-Steuersenkung für die deutschen Autohalter billigen wird. Schließlich besteht Brüssel darauf, dass ausländische Autofahrer nicht benachteiligt werden dürfen. Die Kommission bot der Bundesregierung Hilfe bei der europarechtskonformen Ausgestaltung der Maut an. "Wir sind offen und bereit, mit den deutschen Behörden zusammenzuarbeiten", sagte eine Sprecherin von Verkehrskommissar Siim Kallas.

Weil die Einzelheiten der Pläne noch nicht vorliegen, gibt die Kommission noch keine abschließende Beurteilung darüber ab, ob Dobrindts Abgabe diskriminierend wirkt. Europarechtler hegen aber Zweifel, ob sein Konzept EU-Recht erfüllt – auch wenn er, wie berichtet, die Einführung der Infrastrukturabgabe und den Umbau der Kfz-Steuer in zwei getrennten Gesetzen fassen will.