Er wolle eine "Gerechtigkeitslücke schließen", sagte Alexander Dobrindt, als er am Mittag sein Konzept für eine Maut für deutsche Straßen vorstellte. Doch vor lauter Gerechtigkeit – für die bayerischen Autofahrer, die in Österreich ein Pickerl kaufen müssen, während die Österreicher in Deutschland umsonst herumfahren dürfen – hat Dobrindt offenbar vergessen, dass er nicht Gerechtigkeitsminister ist, sondern Verkehrsminister.



Als solcher muss er vor allem zwei Fragen beantworten: Wer soll für die Nutzung der Infrastruktur zahlen? Und woher soll das Geld für die notwendigen Investitionen für den Erhalt und den Ausbau der Straßen in Deutschland kommen? Dass derjenige, der Straßen nutzt, auch dafür zahlen soll, ist grundsätzlich richtig. Darum ist es auch vernünftig, wenn man schon eine Maut einführt, nicht nur die Autobahnen zu bemauten, sondern alle Straßen einzubeziehen.

Beides ist Teil von Dobrindts Konzept. Seine generelle Infrastrukturabgabe verhindert das von der Lkw-Maut bekannte Phänomen, dass Zahlungsunwillige auf Bundes-, Landes- oder Kreisstraßen ausweichen. Noch besser wäre eine streckenabhängige Gebühr, weil nur sie das Nutzen-Kosten-Prinzip wirklich komplett umsetzt. Doch eine solche Maut wäre zurzeit technisch zu aufwändig und teuer.

Nur hat Dobrindts Maut einen großen Haken: Sie taugt nicht zur Sanierung der maroden Straßen in Deutschland. Denn sie wird nur einen Bruchteil der benötigten Summe einbringen, weil der Gerechtigkeitsminister das, was er von den deutschen Autofahrern einnimmt, denen sofort über einen Freibetrag bei der Kfz-Steuer wieder zurückgibt.

Maut Mautpläne Dobrindt Pkw-Maut Die Maut Die Abgabe soll ab 2016 auf allen deutschen Straßen gelten. Sie kommt in Form einer Vignette, die an die Windschutzscheibe geklebt wird. Verkehrsminister Alexander Dobrindt erwägt, alle Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen einzubeziehen, also auch Motorräder. Geplant ist eine zeitliche Staffelung: Eine Vignette für zehn Tage soll zehn Euro kosten, eine Zwei-Monats-Vignette 20 Euro. Der Preis für eine Jahresvignette richtet sich an den Ökoklassen und dem Hubraum der Autos aus: Für ein benzinbetriebenes Auto mit einer Zulassung nach Juli 2009 sind je angefangene 100 Kubikzentimeter Hubraum zwei Euro zu zahlen; die Abgabe ist bei 5.000 Kubikzentimeter gedeckelt.

Bei einem Diesel, der nach Juli 2009 zugelassen wurde, werden 9,50 Euro je angefangenen 100 Kubikzentimeter berechnet, maximal aber für 1.100 Kubikzentimeter Hubraum.

Für Autos, die vor Juli 2009 zugelassen wurden, wird die Euro-Schadstoffklasse bei der Mautberechnung herangezogen. Einheimische Fahrzeughalter erhalten die Vignette automatisch mit einem Zahlungsbescheid per Post, ausländische Autofahrer können die Vignette vorab im Internet bestellen oder an Tankstellen kaufen. Für deutsche Fahrzeughalter soll die Kfz-Steuer entsprechend sinken, so dass keiner hierzulande mehr bezahlen soll als bislang. Beispiele Ein Volkswagen Polo 1.2 TSI mit Baujahr ab 2013 (Benziner, 1.197 Kubikzentimeter Hubraum) würde nach der Formel künftig 24 Euro Maut pro Jahr bezahlen. Die derzeit fällige Kfz-Steuer von 52 Euro würde dann auf 28 Euro gesenkt.

Für einen Volkswagen Passat, Baujahr ab 2012, mit einem 1.986 Kubik großen Dieselmotor würde ab 2016 eine Jahresmaut von 104,50 Euro fällig, die heutige Kfz-Steuer von 242 Euro würde auf 137,50 Euro sinken. Nutzen und Bedenken Die Einnahmen aus den Abgaben schätzt Verkehrsminister Dobrindt nach Abzug aller Kosten auf etwa 2,4 Milliarden Euro in einer Legislaturperiode, also rund 600 Millionen Euro pro Jahr. Das Geld soll in den Straßenbau fließen. EU-Verkehrskommissar Siim Kallas hat wiederholt gesagt, dass eine Pkw-Maut "nicht einfach mit der Kfz-Steuer verrechnet werden" dürfe. Der Bundesverkehrsminister beteuert, dass sein Konzept EU-rechtskonform sei. Er plant, das Vorhaben auf zwei Gesetze aufzuteilen. Das Gesetz zur Maut soll lediglich die Details zur Einführung einer Vignette enthalten. Parallel dazu soll ein separates Gesetz die Senkung der Kfz-Steuer behandeln. Geplant ist, einen Freibetrag in Höhe der entrichteten Infrastrukturabgabe einzuführen. Dobrindt verwies darauf, dass die Ausgestaltung der Kfz-Steuer allein Sache der einzelnen EU-Länder sei.

Nach Abzug aller Mautkosten sollen jährlich rund 625 Millionen Euro übrig bleiben. Dagegen fehlen für das Straßennetz in Deutschland jedes Jahr 4,7 Milliarden Euro. So hat es die von Bund und Ländern eingesetzte Daehre-Kommission zur Finanzierung der Verkehrswege bereits 2012 errechnet. Dobrindts Maut bringt also noch nicht einmal das, was in der Daehre-Zahl hinterm Komma steht. Den bayerischen Stammtischbrüdern widerfährt Gerechtigkeit – und sie hoppeln doch weiter über löchrige Straßen vom Stammtisch nach Hause.

Dabei verfügt der Bund durchaus über die fehlenden Milliarden. Allein im vergangenen Jahr nahm der Staat 33 Milliarden Euro aus der Mineralölsteuer ein – mehr als sechs Mal so viel, wie er für den Straßenbau ausgegeben hat. Die Einnahmen aus der Steuer zu nutzen, um damit Investitionen in die Infrastruktur zu finanzieren, wäre die beste aller Varianten. Wer viel fährt, also die Straßen stark nutzt, tankt auch häufig – egal ob Ausländer oder Deutscher. Eine gesonderte Maut bräuchte es dafür nicht.