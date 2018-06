Die Abgabe soll ab 2016 auf allen deutschen Straßen gelten. Sie kommt in Form einer Vignette, die an die Windschutzscheibe geklebt wird. Verkehrsminister Alexander Dobrindt erwägt, alle Fahrzeuge unter 3,5 Tonnen einzubeziehen, also auch Motorräder.

Geplant ist eine zeitliche Staffelung: Eine Vignette für zehn Tage soll zehn Euro kosten, eine Zwei-Monats-Vignette 20 Euro. Der Preis für eine Jahresvignette richtet sich an den Ökoklassen und dem Hubraum der Autos aus:

Für ein benzinbetriebenes Auto mit einer Zulassung nach Juli 2009 sind je angefangene 100 Kubikzentimeter Hubraum zwei Euro zu zahlen; die Abgabe ist bei 5.000 Kubikzentimeter gedeckelt.

Bei einem Diesel, der nach Juli 2009 zugelassen wurde, werden 9,50 Euro je angefangenen 100 Kubikzentimeter berechnet, maximal aber für 1.100 Kubikzentimeter Hubraum.

Für Autos, die vor Juli 2009 zugelassen wurden, wird die Euro-Schadstoffklasse bei der Mautberechnung herangezogen.

Einheimische Fahrzeughalter erhalten die Vignette automatisch mit einem Zahlungsbescheid per Post, ausländische Autofahrer können die Vignette vorab im Internet bestellen oder an Tankstellen kaufen. Für deutsche Fahrzeughalter soll die Kfz-Steuer entsprechend sinken, so dass keiner hierzulande mehr bezahlen soll als bislang.