Kompaktmodell gesucht? Dann VW Golf! Das scheint bei vielen Autokäufern ein Reflex zu sein: In der Kompaktklasse war fast jeder dritte neu in Deutschland zugelassene Pkw im ersten Halbjahr 2014 ein Golf. Dabei ist das Angebot an Kompakten riesig und reicht von teurer bis deutlich günstiger als der Wolfsburger Bestseller. Ein recht neuer Konkurrent kommt aus dem eigenen Konzern: der Škoda Rapid Spaceback. Vorweg: Ein Schnäppchen ist auch der Steilheck-Škoda nicht. Die Preise für die Basisversion mit dem 63 kW (86 PS) starken Benzinmotor beginnen bei 14.990 Euro. Im Vergleich zum Golf spart der Kunde aber immer noch ordentlich.

Zwischen dem mager ausgestatteten Grundmodell und unserem Testwagen in der höchsten Ausstattungsstufe und mit der Topmotorisierung liegen 36 PS und knapp 8.000 Euro – sowie einige Extras. Zum Serienumfang gehören hier unter anderem 16-Zoll-Leichtmetallfelgen, eine Klimaautomatik, beheizbare Frontsitze, die Geschwindigkeitsregelanzeige, Start-Stopp-Automatik oder ein Berganfahrassistent.

Wenig überraschend: Beim Rapid Spaceback ist manches einfacher als beim Golf. Nicht gespart wurde an der Optik: Das 4,30 Meter lange Auto ist nicht nur im Vergleich zur 18 Zentimeter längeren Rapid-Limousine flott gezeichnet. Das Design, irgendwo zwischen schick und solide, dürfte viele Kundengeschmäcker treffen – ohne zu polarisieren oder gar zu langweilen. Noch eleganter wird der Wagen mit dem großen Panoramaglasdach und der verlängerten Heckscheibe.

Zu fünft wird's eng

Der Fünftürer schließt die Lücke zwischen dem Kleinwagen Škoda Fabia und dem auf Mittelklasse-Größe angewachsenen Octavia. Das Platzangebot ist für einen Kompakten nicht nur vorn üppig, auch im Fond geht es luftig zu. Als Dreierbank sollte man die Rückbank aber nicht nutzen, der Körperkontakt wird dann einfach zu eng. Der mittlere Sitz bleibt am besten frei.

Vergleichsweise großzügig ist Škoda auch im Kofferraum. Zwischen 415 und 1.380 Liter schluckt das Gepäckteil. Dass der Teppich im Kofferraum von etwas einfacherer Qualität ist und die Kunststoffe weniger hochwertig wirken als beim Konzernbruder aus Wolfsburg, macht eigentlich nichts aus. Im Gegenteil: Man hat keine Hemmungen, das Ladeteil als solches zu nutzen. Ein paar Gebrauchsspuren gehören beim Kofferraum dazu.

Auch an anderen Stellen merkt man, dass der Rapid an die Golf-Qualität nicht ganz heranreicht. Die Sonnenblenden sowie die seitlichen oberen Haltegriffe sind nicht gedämmt, schnellen also gut hörbar in ihre Ausgangspositionen zurück. Doch das stört im Alltagsbetrieb nicht. Dafür bietet Škoda praktisches Zubehör, zum Beispiel den Eiskratzer im Tankdeckel für den nächsten Winter. Auch der kleine Mülleimer samt Plastikbeutel in der Seitenablage und der Smartphone-Halter in der Mittelkonsole belegen, dass die Innenraumdesigner mitdenken. Die Verarbeitung bietet keinerlei Anlass zu Kritik.