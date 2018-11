Die Bundesregierung will den bisher geringen Absatz von Elektroautos fördern. Das Kabinett soll sich "noch im Sommer" mit einem Gesetz befassen, das die Bedingungen für die Nutzung von Elektroautos verbessern würde, berichtet die Frankfurter Allgemeine Zeitung. Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) und Umweltministerin Barbara Hendricks (SPD) verschickten einen Gesetzentwurf zur Abstimmung an die anderen Ressorts. Das Gesetz soll im Februar 2015 in Kraft treten.

Das Gesetz schafft die Grundlage für eine Privilegierung von Elektrofahrzeugen im Straßenverkehr. Die Kommunen sollen die Möglichkeit erhalten, Parkplätze an Ladesäulen für Elektrofahrzeuge zu reservieren, kostenlose Parkplätze anzubieten, Ausnahmen von Zufahrtsbeschränkungen anzuordnen und Busspuren für gekennzeichnete Fahrzeuge zu öffnen. Die Entscheidung soll im Ermessen der zuständigen Straßenverkehrsbehörde liegen.



Umstritten ist die geplante Nutzung von Busspuren durch Elektroautos. Dies könnte zu Staus auf der rechten Spur führen und das Busfahren unattraktiver machen, warnte Herbert König, Chef der Münchner Verkehrsgesellschaft, in einem Brief an das Verkehrsministerium. Auch die Vorstandsvorsitzende der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG), Sigrid Nikutta, ist gegen das Vorhaben: "Aus unserer Sicht haben E-Autos zwei große Nachteile. Sie brauchen freie Straßen und Parkplätze, von beidem haben wir in Berlin zu wenig."

Berlin und München warnen vor Platzmangel

Die E-Autos sollen – ebenso wie Hybridfahrzeuge und Wasserstoff- oder Brennstoffzellenfahrzeuge – mit einem besonderen Kfz-Kennzeichen ausgestattet werden, damit nur sie das Privileg der Busspur nutzen und Missbrauch kontrolliert werden kann.

Die Bundesregierung hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 eine Million Elektroautos auf die deutschen Straßen zu bringen. Bislang ist ihre Anzahl niedrig: Im März 2014 waren es nur 13.000.