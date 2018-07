Trucks sind die Ikonen der US-Highways – und Ulysse Fréchelin setzt sie prachtvoll in Szene. Zwei Wochen lang fotografierte der Schweizer in Arizona und New Mexico die wuchtigen Fahrzeuge an verschiedenen Stopps. Einige der Bilder entstanden während eines Truck-Schönheitswettbewerbs. Oft ist auf den ersten Blick nicht eindeutig zu erkennen, welches Autoteil zu sehen ist – ob Auspuffstutzen, Türgriffe oder Radkappen. Fréchelin spielt mit den knalligen Farben, nutzt das gleißende Licht im Südwesten der USA. Nun ist der dazugehörige Bildband erschienen.