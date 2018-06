Die großen Gewerkschaften von Lokführern und Piloten haben zugesichert, mögliche Streiks miteinander abzustimmen. Ziel sei es, die Passagiere soweit wie möglich von den Auswirkungen eines Arbeitskampfes zu verschonen, hieß es auf Nachfrage von ZEIT ONLINE aus den Zentralen der Pilotenvereinigung Cockpit und der Gewerkschaft der Lokomotivführer.



"Wir werden darauf achten, nicht gemeinsam mit der Bahn zu streiken", sagte Cockpit-Sprecher Jörg Handwerk. GdL-Sprecher Stefan Mousiol sicherte zu, seine Gewerkschaft werde sich mit Cockpit über den Termin eines möglichen Streiks abstimmen.

Sicher sind die Lokführer, dass sie bis einschließlich Mittwoch nicht streiken werden. Danach aber sei alles offen, sagte Mousiol. Auf einem Aktionstag in Fulda werde "operativ entschieden", wann und wo die Gewerkschaft den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen wird. "Derzeit läuft es auf einen Streik hinaus", sagte er zum derzeitigen Stand des Tarifstreits. Cockpit hatte am Freitag einen Ausstand angekündigt, mit dessen Beginn "ab sofort" gerechnet werden müsse. Beide Gewerkschaften kündigten aber auch an, "verantwortungsvoll mit Arbeitskämpfen umzugehen". Cockpit-Sprecher Handwerk sicherte zu, einen Ausstand so früh bekanntzugeben, dass Flugpassagiere "nicht erst am Gate von der Absage eines Fluges erfahren".

Forderungen und Angebote

Forderungen und Angebote von Gewerkschaften und Konzernen liegen weit auseinander: Die Bahn hatte den beiden Bahngewerkschaften GdL und der Eisenbahngewerkschaft EVG ein neues Angebot für eine Zusammenarbeit gemacht, was diese sofort ablehnten. Es enthalte nichts Neues, hatte GdL-Chef Klaus Wesselsky gesagt. Der Staatskonzern warf der GdL daher "Totalverweigerung" vor.



Die GDL will nicht mehr allein für die 20.000 Lokführer im Staatskonzern verhandeln, sondern auch für rund 17.000 Zugbegleiter, Disponenten und Rangierführer. Dieses Zugbegleitpersonal wurde bislang von der konkurrierenden EVG vertreten, die dies auch nicht aufgeben will – die Gewerkschaften sind also auch untereinander zerstritten.

Wegen der ungeklärten Zuständigkeit hatte Bahn-Personalvorstand Ulrich Weber den Lokführern zunächst eine Einmalzahlung von 350 Euro für das zweite Halbjahr 2014 angeboten.

Die Pilotenvereinigung Cockpit verlangt Verdienststeigerungen um zehn Prozent für die 5.400 Piloten bei Lufthansa, Germanwings und Lufthansa Cargo. Die Lufthansa bot 5,16 Prozent an. Der Konzern will zudem das Eintrittsalter wegen der hohen Kosten und der auf 65 Jahre hochgesetzten Altersgrenze für Verkehrspiloten merklich erhöhen. Im Schnitt gehen Lufthansa-Flugkapitäne mit 59 Jahren in den Ruhestand. Cockpit hatte die Verhandlungen am späten Freitagabend für gescheitert erklärt und den Ausstand angekündigt. Die Lufthansa aber will weiter reden.

Neuregelung der Tarifeinheit

Vor dem Hintergrund der Konflikte der Gewerkschaften untereinander will die Bundesregierung die Tarifeinheit neu regeln. Mit dem verfassungsrechtlich heiklen Vorhaben soll die zersplitterte Tariflandschaft wieder geeint und dem Grundsatz "Ein Betrieb – ein Tarifvertrag" wieder Geltung verschafft werden. Das ist rechtlich problematisch, denn eine solche Regelung kollidiert mit dem Grundrecht der Koalitionsfreiheit, auf das Spartengewerkschaften wie Cockpit oder GDL bestehen.



Mit dem Hauptgeschäftsführer des Chemiearbeitgeberverbandes BAVC, Klaus-Peter Stiller, sprach sich ein Arbeitnehmervertreter dafür aus. Werde die Tarifeinheit nicht gesetzlich festgeschrieben, drohe "ein Verlust von Solidarität, Wettbewerbsfähigkeit und positiver sozialpartnerschaftlicher Gestaltungsmacht", sagte er dem Handelsblatt.