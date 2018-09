Der bundesweite Warnstreik der Lokführer ist nach drei Stunden beendet. Der Ausstand führte zwischen 6 Uhr und 9 Uhr zu zahlreichen Zugausfällen und langen Verspätungen. Wie die Bahn mitteilte, lagen die Schwerpunkte des Streiks im Norden Deutschlands, in Berlin, in der Region Leipzig sowie in Nordrhein-Westfalen und Bayern. Bei der Berliner S-Bahn fuhren am Morgen nach Angaben des Betreibers auf den meisten Linien nur noch einzelne Züge.

Nach Angaben eines Sprechers der Lokführergewerkschaft GDL waren 90 bis 95 Prozent der Züge betroffen. Die Gewerkschaft hatte zu dem Streik aufgerufen.



Bundesweit hatten Lok- und Rangierführer sowie Zugbegleitpersonal im Personen- und Güterverkehr gestreikt. Die GDL fordert Lohnerhöhungen und Arbeitszeitverkürzungen nicht nur für die Lokführer, sondern auch für das Begleitpersonal. Es war bereits der zweite Ausstand innerhalb einer Woche. Am Montagabend hatten die Lokführer ebenfalls drei Stunden lang die Arbeit niedergelegt.

In dem Tarifstreit geht es nicht nur um höhere Löhne, sondern vor allem um einen Machtkampf zwischen der GDL und der konkurrierenden Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG). Sie streiten darum, wer für welche Mitarbeitergruppe die Verhandlungen führen darf.

DGB-Chef Hoffmann ruft zur Ordnung auf

Der Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Reiner Hoffmann, hat den Chef des Beamtenbundes, Klaus Dauderstädt, aufgefordert, auf die GDL einzuwirken. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung und beruft sich auf ein Schreiben Hoffmanns.

Demnach spricht Hoffmann in seinem Brief von einem "Imageschaden" für die Gewerkschaften und kritisierte, der "aggressive Abgrenzungs- und Konfliktkurs der GDL" sei nicht vereinbar "mit einer solidarischen Interessenvertretung aller Arbeitnehmer". Die Gewerkschaft verweigere sich allen Kooperationsangeboten der EVG und wolle "ohne Rücksicht auf öffentliche Ansehensverluste der deutschen Gewerkschaften in ihrer Gesamtheit die eigene Einflusssphäre ausbauen". Die GDL ist Mitglied im Beamtenbund, die EVG gehört zum DGB.

Betrieb bei der Lufthansa wieder aufgenommen

Bei der Lufthansa lief der Flugbetrieb am Samstagmorgen hingegen wieder planmäßig an. Ausgenommen davon seien allerdings Verbindungen, die von einem Streik der italienischen Fluglotsen betroffen seien, sagte ein Lufthansa-Sprecher. Dabei handele es sich um 20 Flüge.

Die Lufthansa-Piloten waren am Freitagabend für sechs Stunden in den Streik getreten. Die Linie musste zwar nach eigenen Angaben 218 Flüge streichen, sodass insgesamt 26.000 Passagiere von der Arbeitsniederlegung betroffen waren. Von den 2.200 Hotelbetten, die die Fluggesellschaft in der Rhein-Main-Region für gestrandete Passagiere gebucht hatte, wurde jedoch nur weniger als die Hälfte benötigt. Auch von den gut 400 im Transitbereich des Flughafens aufgestellten Betten für Passagiere ohne Visum war nur ein Bruchteil belegt.

Die 5.400 Piloten der Lufthansa kämpfen für die Beibehaltung ihrer betriebsinternen Frührente – die Konzernspitze hält die Regelung auf Dauer hingegen für unbezahlbar. Eine Annäherung ist nicht in Sicht, weshalb die Piloten betonen, dass es nach dem Ausstand am Freitag jederzeit zu neuen Streiks kommen kann.