Dobrindt hatte die Mauteinführung bislang für den 1. Januar 2016 angekündigt. Das ließ er nun offen und verwies auf die Hoheit des Bundestages. In Eckpunkten des Ministeriums heißt es, dass die "technische Implementierung" für 2015 und 2016 vorgesehen ist, die Abgabe aber noch "in 2016" finanzwirksam werden soll. Dies könnte nun aber auch im November 2016 sein, also fast ein Jahr später.