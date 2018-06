Wer den Pariser Autosalon besuchen will, braucht erst einmal Geduld und gute Nerven. Dicht an dicht schieben sich Blechkolonnen meterweise vorwärts, dazwischen wuseln Motorroller. Zum Motorenlärm gesellt sich der Duft der Verbrennungsrückstände. Nur ganz selten ist da auch ein Elektroauto zwischen Stoßstangen gefangen. In den Messehallen an der Porte de Versailles ist das nicht anders. Das reine E-Auto ohne Unterstützung eines klassischen Verbrennungsmotors macht Pause, auf den Ständen ist nichts wirklich Neues zu sehen.

Natürlich drehen sich die Teslas, der i3 von BMW, der Renault Zoe und andere wohlbekannte Exemplare von Autos mit batterieelektrischem Antrieb im Scheinwerferlicht. Die Bühne gehört indes den Hybridmodellen, vor allem denen mit dem Zusatz Plug-In. Deren Akkus können auch an der Steckdose wieder aufgeladen werden. Da sie recht potent sind, kann je nach Modell bis zu 50 Kilometer weit rein elektrisch gefahren werden, bevor der Benzinmotor wieder an die Arbeit muss.

Ausgerechnet die deutschen Hersteller, jahrelang als schläfrig gescholten, geben auf dem Salon im Plug-In-Segment jetzt den Ton an. Daimler-Vorstandschef Dieter Zetsche kündigt eine "Plug-In-Offensive" an, sein VW-Kollege Martin Winterkorn ebenso. So nutzte Volkswagen die Weltpremiere des Passat, um den Ableger GTE gleich mit zu präsentieren. Wie schon beim kleineren Golf wird ein 1,4 Liter großer Benziner mit einem Elektromotor kombiniert, die zusammen 218 PS leisten. 50 Kilometer rein elektrisches Fahren sind theoretisch möglich.

Die alltagsferne EU-Verbrauchsnorm NEFZ spielt den Ingenieuren mit Traumwerten in die Hände: Der Normverbrauch liegt laut VW bei unter zwei Litern auf 100 Kilometer, der CO2-Ausstoß sinkt auf 45 Gramm. Den Preis des immerhin bis zu 220 km/h schnellen Stecker-Passat will VW erst beim Marktstart im nächsten Jahr nennen. Ein Schnäppchen wird er sicher nicht.

Das gilt schon gar nicht für ein ähnliches Modell aus dem VW-Konzern. Porsches Cayenne S E-Hybrid gibt sich beim E-Motor mit nur 70 kW (95 PS) bescheiden, koppelt ihn aber mit einem 245 kW (333 PS) starken Dreiliter-Benziner. Damit soll der SUV bis zu 243 km/h schnell werden. Die Technik ist schon aus der Limousine Panamera bekannt.

Als theoretischen Verbrauch für den Plug-In-Cayenne gibt Porsche 3,4 Liter je 100 Kilometer an – auch das ein wenig praxisgerechter Wert. Spätestens, wenn die Stadtgrenze erreicht ist, ist es vorbei mit der einstelligen Pracht: Die vielen PS verlangen nach Sprit. Denn das rein elektrische Fahren dauert nicht lang – je nach Fahrweise endet es nach 18 bis 26 Kilometern, dann steigt der Durst des Wagens wieder in übliche Porsche-Regionen. Der Preis: 82.087 Euro.