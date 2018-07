7. Februar 2013: Uber startet in Deutschland. Berlin ist die fünfte Stadt in Europa nach Paris, London, Amsterdam und Stockholm.

15. April 2014: Uber startet auch in Deutschland neben dem Limousinen-Service Uberblack den Dienst Uberpop, über den Privatleute Fahrten anbieten können. Damit wird der Grundstein für die erbitterte Konfrontation mit dem Taxi-Gewerbe gelegt.

20. April 2014: Uber setzt zur Expansion in Deutschland an. Neben Frankfurt am Main geht der Dienst schrittweise in Düsseldorf, Köln und Hamburg an den Start.

11. Juni 2014: Tausende Taxifahrer protestieren in mehreren europäischen Großstädten gegen Uber und andere neue Konkurrenten aus dem Internet. In Berlin beteiligen sich nach Polizeiangaben 450 Fahrer mit ihren Wagen an einer Sternfahrt zum Olympiastadion. In Städten wie London, Paris oder Barcelona wird der Verkehr blockiert.

23. Juli 2014: Die Hamburger Wirtschaftsbehörde verbietet den Dienst Uberpop, das Unternehmen legt Widerspruch ein und macht weiter.

13. August 2014: Auch der Berliner Senat untersagt den Uber-Betrieb, das Unternehmen bietet seine Dienste aber auch hier weiter an.

26. August 2014: Uber kündigt eine weitere "umfangreiche Expansion" in Deutschland an. Noch in 2014 wolle Uber in Köln und Stuttgart starten. Möglicherweise kämen weitere Städte wie Nürnberg, Bonn, Essen, Dortmund und Potsdam hinzu.

27. August 2014: Das Verwaltungsgericht Hamburg entscheidet für Uber: Die Untersagungsverfügung der Hamburger Wirtschaftsbehörde sei aus formellen Gründen nicht rechtens. Die Behörde sei dafür nicht zuständig.

28. August 2014: Das Frankfurter Landgericht untersagt den Uber-Dienst bundesweit per Einstweiliger Verfügung. Taxi Deutschland hatte den Antrag dazu gestellt.

2. September 2014: Uber kündigt Widerspruch gegen die Frankfurter Entscheidung an und bietet sowohl den Limousinen-Service als auch Uberpop weiterhin in seiner App an, trotz eines drohenden Ordnungsgeldes von bis zu 250.000 Euro pro Verstoß.

11. September 2014: Das Frankfurter Landgericht untersagt einem einzelnen Uber-Fahrer, Beförderungswünsche über Uberpop gegen ein vorgegebenes Entgelt anzunehmen, ohne einen Personenbeförderungsschein zu haben. Sollte er es doch tun, könnte ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro fällig werden.

16. September 2014: In einer mündlichen Verhandlung hebt das Landgericht Frankfurt seine Einstweilige Verfügung von Ende August auf. In der Sache sei die Verfügung zwar rechtens gewesen, urteilte das Gericht. Es gebe aber keinen Grund, den Streit per Eilentscheidung zu entscheiden. Uber darf weiter Fahrgäste an private Fahrer vermitteln.Taxi Deutschland kündigt Revision an.