Moderne Autos sind neugierig und in Maßen auch schlau. Kameras liefern Bilder, Sensoren liefern Daten. Der Wagen erkennt, wer davor oder dahinter fährt, meldet Fußgänger auf der Straße und merkt, ob sein Fahrer die Spur verlässt. Radarsysteme ermitteln Abstände und veranlassen selbsttätiges Beschleunigen oder Bremsen.

Doch eine entscheidende Schwäche bleibt: Große Entfernungen können kaum berücksichtigt werden. Kein einziger heute üblicher Sensor erkennt, was nur einen Kilometer weiter vorn passiert oder welche Gefahr gar hinter der nächsten Kurve lauert.

Der niederländische Chiphersteller NXP, der australische WLAN-Spezialist Cohda Wireless und Siemens möchten dieses Problem gerne zusammen mit den Autoherstellern beheben. An der Technik scheitere es nicht, sagen die Verantwortlichen der Technologie-Unternehmen. Man könne gleich morgen loslegen. Vielmehr seien die Regierungen am Zug.

Damit möglichst viele Anwendungsbereiche abgedeckt werden können, bedarf es in der Tat einer leistungsfähigen Infrastruktur – und dafür sind vor allem Politiker zuständig. Nötig sind intelligente Ampeln, Schilder und Brücken, die mit einem Sender ausgestattet sind und den Autos entsprechende Signale geben. Fachleute sprechen von Car-to-X-Kommunikation. So könnten auch Infos über Tempolimits präziser in die Autos gelangen. Zwar gibt es längst kamerabasierte Verkehrszeichen-Erkennungen, doch die Trefferquoten betragen bei Weitem nicht einhundert Prozent.

Technik senkt den Treibstoffverbrauch

Damit die Autos die Signale verarbeiten können, brauchen sie einen Empfänger. In diesem Fall handelt es sich um spezielle WLAN-Boxen mit mehreren Kilometern Reichweite. Neben der Car-to-X-Kommunikation können sich die Autos dann ebenso untereinander verständigen (Car-to-Car). Das macht das Ganze erst richtig interessant: Rast zum Beispiel ein Auto trotz roter Ampel über eine Kreuzung, werden die Verkehrsteilnehmer der anderen Seite blitzschnell darüber informiert. Nähert sich das Auto einem Stauende, wird die im Fahrzeug eingebaute Einheit darüber informiert und gibt dem Fahrer eine Meldung.

Die Art, wie das jeweilige Automodell mit der einzelnen Nachricht oder Info umgeht, kann von einfach bis komplex reichen. Ein Warnsignal wäre möglich, doch denkbar ist auch, dass die Fahrzeugtechnik automatisch abbremst, um eine Kollision zu verhindern oder erheblich zu mildern. Auffahrunfälle würden bei hoher Ausrüstquote selten, da stehende Fahrzeuge immer rechtzeitig aufgespürt würden.

Neben der Sicherheit dient die neue Technik auch der Effizienz. Wäre das Leistungsmanagement der Fahrzeuge stets über die Ampelschaltungen informiert, könnte der Betrieb optimal gesteuert werden, was sich an der Tankstelle auszahlte. Um alle Vorzüge auszunutzen, ist langfristig eine weite Verbreitung erwünscht. Unrealistisch ist das nicht. Insider rechnen allerdings damit, dass frühestens 2016 solche Features in den Optionenlisten der Hersteller auftauchen werden. Zunächst werden sie eher nicht für Basismodelle angeboten.



Auch die Bundesregierung lässt das Thema nicht kalt. Zusammen mit den Niederlanden und Österreich soll nächstes Jahr ein Testprojekt gestartet werden, eine 1.300 Kilometer lange Versuchsstrecke von Rotterdam über Frankfurt nach Wien. Neben der Installation relevanter Straßeninfrastruktur sollen mehrere Tausend Fahrzeuge mit der Car-to-Car-Technologie ausgerüstet werden, um Praxiserfahrungen zu sammeln.