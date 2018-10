Die Lokführergewerkschaft GDL hat mit neuen Streiks gedroht. Sollte es in den Tarifverhandlungen mit der Deutschen Bahn keine inhaltlichen Fortschritte geben, werde es weitere Arbeitsniederlegungen geben, sagte der GDL-Bezirksvorsitzende von Berlin-Sachsen-Brandenburg, Frank Nachtigall, dem RBB.



"Bisher haben wir noch über nichts Inhaltliches geredet." Die Bahn beharre auf der Position, "dass wir nicht für all unsere Mitglieder tarifieren dürfen", sagte Nachtigall. Sollte das Unternehmen nicht einlenken, "wird es tatsächlich wieder zu Ausständen kommen".

Die Lokführer streiken seit Mittwoch und haben damit den Verkehr in Deutschland massiv behindert. Die GDL hatte am Freitag überraschend angekündigt, als "Versöhnungsgeste" den Streik nicht wie geplant bis Montag früh dauern zu lassen, sondern bereits am Samstag um 18 Uhr zu beenden. Bis alle Züge wieder normal fahren, wird es aber noch etwas dauern.

Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel forderte die Konfliktparteien auf, sich auf eine Schlichtung einzulassen. Das Streikrecht sei ein hohes Gut, mit dem die deutschen Gewerkschaften verantwortlich umgingen. Doch im aktuellen Konflikt gehe es nur am Rande um höhere Tariflöhne. Gestritten werde um den Einfluss der Gewerkschaften bei der Bahn, sagte er, ohne die Lokführergewerkschaft GDL und die Eisenbahnergewerkschaft EVG ausdrücklich zu nennen.

Er erwarte zudem, dass eine Gewerkschaft, die mit einem Streik auch volkswirtschaftlichen Schaden verursache, vorher einen Schlichtungsversuch unternehme. Damit kritisierte er indirekt die GDL, die bisher eine Schlichtung abgelehnt hatte.



Einschränkungen auch am Sonntag

Auch am Samstag kam es durch den Streik bei der Bahn zu vielen Ausfällen und Verspätungen. Die Bahn konnte wie in den Vortagen nur ein Drittel des Fernverkehrs aufrechterhalten, wie eine Sprecherin am Samstag sagte.



Besonders im Fernverkehr aber müssen sich Fahrgäste auch am Sonntag noch auf Beeinträchtigungen einstellen. Die "komplexe Einsatzplanung" von Zügen und Personal werde einige Zeit in Anspruch nehmen und noch zu einem deutlich eingeschränkten Angebot führen. Im Nahverkehr sollen dagegen im Laufe des Sonntags wieder deutlich mehr Züge fahren.

Die Gewerkschaft fordert in dem Tarifkonflikt für die Beschäftigten mehr Geld sowie eine kürzere Arbeitszeit. Vor allem will sie neben den Lokführern künftig auch das übrige Zugpersonal in Verhandlungen vertreten, für das bislang die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) zuständig ist. Die Bahn will konkurrierende Tarifverträge einzelner Berufsgruppen verhindern.

Besonders Fernbuslinien und Mitfahrzentralen profitierten in den vergangenen Tagen vom Ausstand der Lokführer. "Das wird ein Rekordwochenende", sagte etwa eine Sprecherin des Fernbus-Betreibers meinfernbus.de in Berlin. Ein Sprecher von deinbus.de sagte: "Wir haben doppelt so viele Passagiere wie sonst im Bus."