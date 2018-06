Seit 1969 kennt die Welt den Chopper: Im Spielfilm Easy Rider stehen nicht Peter Fonda und Dennis Hopper im Mittelpunkt, sondern das Motorrad, das Fonda fährt. Der Name Chopper leitet sich vom Verb chop ab, was soviel wie abhacken bedeutet – Besitzer schraubten von ihrem Motorrad ab, was ihnen überflüssig erschien. Heute gilt die weit nach vorn ragende Vorderradgabel als Erkennungsmerkmal. Im Bildband Der Chopper: Die wahre Geschichte aus dem Gestalten Verlag zeichnet Paul D'Orléans mit vielen Fotos die Entwicklung des Choppers nach.