Vor sechs Jahren galt der damals neue Renault Mégane als sicherstes Auto aller Klassen in Europa. Die Sicherheitsorganisation Euro NCAP bewertete ihn mit fünf von fünf möglichen Sternen und dem Topwert von 37 Punkten. Die Bewertung war aber nicht dauerhaft: In diesem Sommer erhielt der Mégane nur noch drei Sterne. Dabei dürfte die Sicherheitsstruktur über die Jahre kaum schlechter geworden sein.

Geändert haben sich aber die Spielregeln. Die Euro NCAP, der neben dem ADAC und der Fia unter anderem die Verkehrsministerien der wichtigsten EU-Staaten angehören, erhöht fast jährlich die Anforderungen. Die Organisation gibt es seit 1997. Damals genügten – neben einer guten Crashstruktur, die den Überlebensraum im Inneren des Fahrzeugs sichert – Airbags und ein aus heutiger Sicht relativ lascher Fußgängerschutz, um auf gute Werte zu kommen. 2001 kamen Gurtkraftbegrenzer hinzu, ab 2003 wurde die Sicherheit von Kindern im Auto mitbewertet.

Daneben wurden die Anforderungen an die Karosserie schleichend verschärft. Euro NCAP folgte dem technischen Fortschritt in der Automobilentwicklung und machte Vorgaben. Anforderungen für den Fußgängerschutz, wie zum Beispiel weichere und höhere Motorhauben, nehmen zwangsweise sogar Einfluss auf das Design der Fahrzeuge.

Keine Höchstwertung ohne elektronische Helfer

Zudem werden Assistenzsysteme mitbewertet. Um vier Sterne zu bekommen, genügte es in dieser Kategorie 2012 noch, wenn ein Fahrzeug serienmäßig den Schleuderschutz ESP eingebaut hatte. Heute benötigen aktuelle Modelle für die gleiche Wertung neben dem ESP und Gurtwarner auf allen Sitzplätzen noch mindestens ein weiteres Assistenzsystem. Für fünf Sterne braucht ein Modell zusätzlich zwei Assistenzsysteme wie Notbremsautomatik oder Spurhaltewarner.

Dem Renault Mégane fehlen die Assistenten, weshalb er nur noch mit drei statt vorher fünf Sternen ausgezeichnet wurde. Zum vierten Stern fehlte eine Kleinigkeit. Die Prüfer monierten, dass die Anzeige für den Gurtwarner als Text im Display erscheint – und dieser war nicht in allen europäischen Sprachen verfügbar. Das führte zum Punktabzug. Inzwischen hat Renault nachgebessert und vier Sterne erhalten.

Aktuell bewerten die Prüfer die Sicherheit der Fahrzeuge in vier Kapiteln, den sogenannten Boxen. Die wichtigste ist die Box für Erwachsenensicherheit. Sie geht mit 40 Prozent in die Gesamtnote ein. Je 20 Prozent entfallen auf die Sicherheit von Kindern im Auto, den Fußgängerschutz und die Assistenten. Erreicht man nur in einem Kapitel nicht die für fünf Sterne nötige Punktzahl, ist die Fünf-Sterne-Wertung insgesamt dahin. Ergänzt wurden bei der Insassensicherheit zuletzt das autonome Bremsen bis 50 km/h und die sogenannte Whiplash-Prüfung der Fondsitzbank. Dabei geht es um den Schutz vor einer Überdehnung der Wirbelsäule beim Zurückprallen nach dem Crash.