Die Lokführergewerkschaft GDL hat angekündigt, erneut zu streiken. Sie nannte aber nach der Sitzung ihrer Spitzengremien in Frankfurt kein Datum. "Die GDL wird darüber rechtzeitig informieren", hieß es lediglich. GDL-Chef Claus Weselsky zeigte sich mit dem jüngsten Vorschlag der Bahn zur Lösung des Tarifkonflikts unzufrieden. "Die erneute Vorlage eines Tarifdiktats der Deutschen Bahn provoziert weitere Arbeitskämpfe", hieß es in der Stellungnahme der Gewerkschaft. Die Annahme hätte für einen Teil der GDL-Mitglieder den Verzicht auf das Streikrecht bedeutet, fügte Weselsky hinzu.

Der letzte Streik vor rund zwei Wochen hatte 60 Stunden gedauert. Die Gewerkschaft hat ihre Arbeitskämpfe im Zuge des Tarifkonflikts immer weiter ausgedehnt. Damit könnte der nächste Streik der längste in der Geschichte der Deutschen Bahn werden.



Die GDL-Spitze und Konzernvertreter hatten laut Bahn in mehr als zehnstündigen Gesprächen gemeinsam ein neues Verfahren entwickelt. Damit sollte die GDL einen eigenständigen Tarifvertrag für Zugbegleiter erhalten. Gleichzeitig sollte die Regelung unterschiedliche Tarifverträge für eine Berufsgruppe vermeiden. Bislang werden die Zugbegleiter von der konkurrierenden Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) vertreten. Auf Wunsch der GDL sei der Vorschlag aufgenommen worden, dass GDL und EVG künftig parallel mit der Bahn verhandeln – und zwar zur selben Zeit am selben Ort, teilte der Konzern mit.



Die GDL teilte hingegen mit, die Bahn habe versucht, der Gewerkschaft "die Nichtzuständigkeit für einen Teil ihrer Mitglieder" und einen Verzicht auf das Streikrecht zu diktieren. Die GDL-Gremien seien nicht bereit, "die Interessen ihrer Mitglieder zu verraten, um eine Scheinzuständigkeit für Zugbegleiter zu akzeptieren". Hauptvorstand und Tarifkommission der GDL hätten den Tarifvertragsentwurf daher einstimmig abgelehnt.

Die Bahn gab der Gewerkschaft die Schuld am Scheitern der Verhandlungen. Auch von anderer Seite wurde Kritik an Weselskys hartem Kurs laut. So monierte sein Vorgänger Manfred Schell, dass Weselsky die Macht seiner Gewerkschaft auf andere Berufsgruppen ausdehnen wolle.

SPD-Generalsekretärin Yasmin Fahimi kritisierte am Montag in Berlin, die GDL tue der Gewerkschaftsbewegung in Deutschland keinen Gefallen und begebe sich in eine schwierige Ecke. Das Verhalten der Lokführerorganisation sei für sie "nicht mehr nachvollziehbar", sagte Fahimi.