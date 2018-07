Der VW Golf Plus hatte viele Freunde – allerdings offenbar die falschen. Weil die Hochdachversion des Volkswagen-Bestsellers vor allem ältere Käufer ansprach, haben ihr die Wolfsburger beim Modellwechsel einen Image-Wandel verpasst, inklusive Namenswechsel. Als Sportsvan mit einer sportlicher wirkenden Karosserie soll der Hochdach-Golf nun auch jüngere Kunden locken.



Senioren müssen sich davon nicht beeindrucken lassen. Zum einen: Alt werden bekanntlich immer nur die anderen – auch jenseits der 50 ist man heutzutage junggeblieben und natürlich dynamisch wie eh und je. Und zum anderen: Auch der Golf Sportsvan bietet das, was den Vorgänger so beliebt gemacht hat, nämlich vor allem die leicht erhöhte rückenfreundliche Sitzposition. Im neuen Modell sitzt man zwar nicht mehr ganz so erhaben wie im Golf Plus, aber gut eine halbe Handbreit höher als im Standard-Golf nimmt man doch Platz. Auch nach oben hin ist mehr Raum: Wer es wirklich wollte, könnte tatsächlich klischeegerecht einen Hut tragen.

In der Länge hat der Sportsvan gegenüber dem Golf Plus kräftig zugelegt. Vom Kühlergrill bis zur Heckstoßstange misst der Fünftürer nun 4,34 Meter, er ist damit acht Zentimeter länger als ein regulärer Golf VII und 14 Zentimeter länger als sein Vorgänger, der seinerzeit exakt die Abmessungen des Standard-Golf – damals noch in der Generation sechs – getroffen hatte.

Letztlich war das auch das Problem des Golf Plus: Die ungünstigen Proportionen durch das höhergelegte Dach ließen ihn unansehnlich und plump wirken. Weil sich der Sportsvan weiter streckt und zugleich eine etwas niedrigere Dachlinie hat, wirkt er deutlich harmonischer. Und bietet fast im Nebeneffekt noch einmal mehr Platz, denn der Radstand ist mit 2,69 Metern größer als beim Vorgänger und auch als beim aktuellen Golf VII.

Die Folge: Man sitzt im Fond so luftig, wie man es sonst nur von großen Limousinen gewohnt ist. Vor allem, wenn die um 18 Zentimeter längs verschiebbare Rückbank am hinteren Anschlag angekommen ist. Wer sie dagegen ganz nach vorn rückt, genießt ein großzügiges Gepäckraumvolumen von 590 Litern – nicht viel weniger als im Golf-Kombi. So passt sich der Sportsvan mit den neuen Maßen noch besser in seine Nische innerhalb der VW-Kompaktfamilie ein: geräumiger als die Golf-Limousine, schnittiger als der Kombi Variant, handlicher als der Van Touran.

Abgesehen davon gibt es das typische Golf-Paket: Bei Bedienbarkeit und Fahrverhalten unterscheidet sich der Sportsvan kaum von den anderen Varianten. Trotz des Namens steckt die Sportlichkeit beim Sportsvan nicht in den Fahrzeuggenen, wie auch bei den anderen Golf-Geschwistern. Anders als etwa der dezidiert dynamische BMW 2er Active Tourer verzichtet der Hochdach-Golf darauf, seinem Namen einen besonderen Tribut zu zollen.