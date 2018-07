Die Zahl der Toten im kommerziellen Luftverkehr ist Flugunfallforschern zufolge im Jahr 2014 auf weltweit 970 gestiegen. "Dies ist der zweithöchste Wert im Zehnjahresvergleich", schreibt Jan-Arwed Richter, Mitbegründer des Hamburger Jet Airliner Crash Data Evaluation Centre (Jacdec).

Die Zahl liege nahezu viermal so hoch wie im Vorjahr, als 251 Menschen durch Flugunfälle ums Leben gekommen seien, erläutert Richter in einem vorab veröffentlichten Beitrag für das Luftfahrtmagazin Aero International. Etwa die Hälfte der Unfalltoten entfiel auf die Region Asien-Pazifik. Trotzdem gelte Fliegen weiter als extrem sicher. Die Negativbilanz 2014 stehe im Kontrast zum Trend der vergangenen Jahre, in denen sich die Opferzahlen verringerten.

Auch die Jacdec-Rangliste zur Sicherheit der 60 größten Fluggesellschaften geriet 2014 durcheinander. So fiel die von zwei schweren Unglücken betroffene Malaysia Airlines von Platz 34 nun auf Rang 57. Während die Lufthansa unverändert ihren 12. Platz behauptete, rückte Deutschlands zweitgrößte Fluggesellschaft Air Berlin vom 26. auf den 20. Platz vor.

Niederländische KLM in Europa vorn

Als weltweit sicherste Airline gilt nach dieser neuen Liste Cathay Pacific aus Hongkong, vor der arabischen Emirates, der Eva Air aus Taiwan sowie Air Canada. Die sicherste europäische Fluggesellschaft ist demnach die niederländische KLM auf Rang fünf, vor Air New Zealand und Australiens Qantas. Erstellt wird diese Rangliste Jacdec zufolge durch einen Index, in dem die Totalverluste und andere schwerwiegende Vorfälle der vergangenen 30 Jahre in Relation zur Passagierzahl und Flugkilometern gestellt wird. Auch andere Faktoren fließen demnach in die Berechnung ein.

"Von den betrachteten 60 größten Airlines mussten mehr als ein halbes Dutzend Flugzeugtotalverluste hinnehmen", heißt es in dem Beitrag. Im deutschsprachigen Raum gab es bei großen Fluglinien laut dem Bericht keine ernsteren Vorfälle.