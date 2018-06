Seit ein paar Monaten besuchen Autofahrer die Tankstellen wieder etwas lieber – das billige Öl und der günstiger gewordene Kraftstoff machen's möglich. Reuters-Fotografen haben die Gunst der Stunde genutzt und zeigen, wie die Welt tankt: an der klassischen Zapfsäule, an von Architekten designten Tankstellen oder mit in Flaschen abgefülltem Sprit im Regenwald.