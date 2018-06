Das alte Fahrrad von Dave Weiner lehnt noch an der Wand. Ein rotes Schwinn mit zwei Gängen. Man sieht ihm die neun Jahre an, in denen der heute 35-Jährige damit von seiner Wohnung in Manhattans West Village zum Büro ins südlich davon gelegene Viertel Tribeca gefahren ist. Das Blech ist rostig und hat Kratzer, der Sattel ist abgewetzt und durchgesessen. Heute sitzt Weiner im Keller, ein paar Stockwerke unter seiner alten Firma, und schraubt an seinen eigenen Fahrrädern.

Die sollen ganz anders sein: nahezu wartungsfrei, ausgestattet mit allem Wesentlichen – und deutlich billiger als die ebenbürtige Konkurrenz. Weiner ist Gründer der Firma Priority Bicycles. Mit seinen Rädern soll man mit möglichst seltenen Unterbrechungen von Punkt A nach Punkt B kommen. Damit will der gebürtige Kalifornier den Fahrradmarkt, wie die Amerikaner ihn kennen, aufrollen.

Freunde und Bekannte hätten ihn immer wieder um Rat gebeten, wenn sie sich ein neues Fahrrad anschaffen wollten, erzählt Weiner im Keller des Bürogebäudes von den Anfängen. "Aber das, was ich guten Gewissens empfehlen konnte, war den meisten schlicht zu teuer." Das wollte er ändern. Die Standardkette ersetzte er durch einen Gummiriemen, ein Rahmen aus Aluminium sollte das Rad leicht und immun gegen Rost machen, die Reifen bekamen eine Extra-Schicht. Wer nur hin und wieder fahre und das Rad oft über Wochen im Keller stehen lasse, erzählt Weiner, der finde sein Fahrrad oft mit einem Platten oder einer rostigen Kette vor.

Nicht innovativ – aber geschickt vermarktet

Der Sattel ist vor allem bequem, ein breiter Lenker sorgt für aufrechte Haltung. Das Rad hat drei Gänge und eine Rücktrittbremse – in den USA eine Seltenheit. Weiner will das Fahrradfahren so einfach wie möglich machen. Zusatzteile, die man sich nach und nach ohnehin anschafften müsste, wie Luftpumpe und Ständer, sind standardmäßig dabei. Und damit das Fahrrad auch in New York besser gegen Diebe gesichert ist, verzichtet der Unternehmer auf Schnellspanner und setzt stattdessen auf Schrauben.

All das gebe es natürlich schon, räumt auch Weiner ein. Aber eben nicht für 399 Dollar, nicht in dieser Zusammensetzung – und nicht so geschickt vermarktet. Bei ihm gibt es die Fahrräder nur online: Wer bei Priority bestellt, bekommt den Karton mit dem Fahrradbausatz direkt nach Hause geliefert, inklusive aller nötigen Werkzeuge. So kann sich Weiner den Weg über einen Zwischenhändler sparen und den Preis drücken. Viele Freunde und Bekannte hätten ohnehin nie die Zeit gehabt, in einen Fahrradladen zu gehen und sich ausführlich über verschiedene Modelle beraten zu lassen, sagt Weiner.

Bei ihm gibt es deshalb genau eines, nur Farbe und Rahmen muss man wählen. Priority Bicycles ist mit diesem Konzept ähnlich erfolgreich wie der Brillendienst Warby Parker und der Rasierklingendienst Harry’s: Eine Nische, die bislang kompliziert, teuer oder nur einfach nicht sexy war, wird für die Online-Generation neu erfunden – ohne dabei am Produkt selbst wirklich viel zu verändern.