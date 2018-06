Die Aufgabe für den Autoingenieur war klar: ein Maximum an Raum auf einem Minimum an Platz. Alec Issigonis legte los – und heraus kam 1959 der Mini. Der unkonventionelle Kleinwagen war in den Londoner Swinging Sixties ein Kultobjekt, in dem sich die Beatles ebenso sehen ließen wie das Model Twiggy. Das klassenlose Auto wurde zum Klassiker – auch in seiner Kombi-Variante namens Clubman oder als rares Wohnmobil Wildgoose.