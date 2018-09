Die Pilotengewerkschaft Cockpit hat auch für Samstag Streiks bei der Lufthansa angekündigt. Bestreikt würden Flüge auf der Langstrecke sowie von Lufthansa Cargo, teilte die Gewerkschaft auf ihrer Website mit.



Schon für Mittwoch, Donnerstag und Freitag waren Streiks angekündigt worden. Nachdem am Mittwoch rund 750 Verbindungen der Kurz- und Mittelstrecke ausgefallen waren, bestreikten die Piloten der Vereinigung Cockpit am Donnerstag ausschließlich Langstreckenflüge. Für Freitag hatte Lufthansa auf Kurz- und Mittelstrecken Streiks angekündigt. Flüge der Lufthansa-Töchter Germanwings und Eurowings sind auch am Samstag wohl nicht betroffen.

Anlass für die inzwischen zwölfte Streikrunde ist das erneute Scheitern der Tarifgespräche zwischen Lufthansa und der Vereinigung Cockpit. Der größte Streitpunkt betrifft die Übergangsversorgung bis zur Rente der rund 5.400 Piloten, die nach dem Konzerntarifvertrag bezahlt werden. Die Gewerkschaft sieht ihre Forderungen nicht erfüllt und verlangt, dass auch künftige Piloten in den Genuss von unternehmensfinanzierten Frührenten kommen.