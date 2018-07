Alle wollen dabei sein, wenn das autonome Fahren aus den Hirnen der Automobilingenieure auf die Straße kommt. Selbst artfremde Konkurrenz wie Google oder vielleicht sogar Apple werfen ihre speziellen Kompetenzen in die Waagschale. Alle wichtigen Hersteller haben Versuchsfahrzeuge, bei denen der Fahrer die Fortbewegung der Technik überlassen kann. Nicht zuletzt, weil durch die erschwinglicher werdenden Fahrerassistenzsysteme die dafür notwendigen Bausteine bereits vorhanden sind.

Doch selbst dann, wenn ein Auto umsichtig selbst lenkt, bremst, überholt und abbiegt: Es muss immer noch wissen, wo es hin will und wie es effizient dahin kommt. Hier kommen die Experten für Navigation ins Spiel, Branchengrößen wie Garmin oder TomTom. Jahrelang stagnierte das Geschäft mit den einst so begehrten tragbaren Navigationsgeräten, auch weil sich immer mehr Autofahrer von der Navi-Anwendung ihres Smartphones lotsen lassen. Nun schlägt wieder die Stunde der Hersteller exakter, ständig aktualisierter Straßenkarten.

Branchengrößen wie Garmin, TomTom oder Nokia Here bieten zusätzlich Stauwarnungen mit alternativen Routenvorschlägen sowie lokale Wetterberichte, die sich in die Algorithmen, die das selbstfahrende Auto steuern, zukünftig einarbeiten lassen. So entstehen neue Partnerschaften unter den Zulieferern, wie etwa zwischen Continental und Nokia.

Milliarden von Verkehrsdaten

Am Beispiel von TomTom lässt sich beobachten, wie ein Navigationsspezialist mit seinen Lösungen auf den zukünftigen Kurs der Mobilität einschwenkt. Auch das niederländische Unternehmen schließt strategische Allianzen. TomTom wird künftig seine Verkehrsinformationen nicht nur den Marken Volkswagen und Audi zur Verfügung stellen. Auch die neuen Smarts werden mit diesem Navigationssystem unterwegs sein.

Mehr noch: Mit den Forschern des VW-Konzerns wurde ein Kooperationsvertrag geschlossen, um gemeinsam ein digitales Kartenwerk zu schaffen. Die Lotsen stellen ihr Know-how über Kartenherstellung zur Verfügung, der Automobilhersteller seine Entwicklungen für das hochautomatisierte Fahren. Auch mit Bosch wurde kürzlich eine Partnerschaft vereinbart. Hier wird TomTom seine Navigationstechnologie in die Entwicklung automatischer Fahrerassistenzsysteme einbringen. Dazu gehören beispielsweise ein intelligenter Tempomat und Warnungen vor Staus oder vorausliegenden Kurven.

Neben der Fülle digitalisierter Karten und der Nutzung satellitengestützter Navigation sammeln Hersteller wie TomTom seit 2000 auch laufend enorme Datenmengen über Verkehrssituationen. Der jährlich erscheinende Verkehrsindex vergleicht die Auswirkungen der Verkehrsbelastung in über 200 Städten weltweit. Fünf Milliarden Verkehrsmessungen werden pro Tag erstellt – Situationsdaten, die TomTom von Millionen von Fahrzeugen erhält. Dazu kommen 200.000 Kartenänderungen pro Monat.