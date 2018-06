Man kann ihn im Stehen oder im Sitzen fahren, mit einer Akkuladung kommt man bis zu 35 Kilometer weit, der Akku ist in einer Stunde wieder vollgeladen und als handliches Pack herausnehmbar. Und noch besser: Der 27,5 Kilogramm leichte Roller lässt sich schnell für den Transport per Bahn oder im Kofferraum auf die Größe einer Getränkekiste zusammenfalten. Der Scuddy – eine Wortkombination aus Scooter und Buddy – beeindruckt vor allem durch seine Pfiffigkeit und die Praktikabilität.

So englisch der Name klingt, so deutsch ist das Produkt. Das Dreirad kommt aus Kiel, aus einer kleinen Manufaktur, die der Scuddy-Erfinder und Konstrukteur Tim Ascheberg mit seinem ehemaligen Studienfreund Jörn Jacobi betreibt. Die beiden wollten nach ihrem Maschinenbau- und BWL-Studium neue Mobilitätskonzepte entwickeln, schließlich beschäftigte sich ihre Masterarbeit über "Chancen für Unternehmungsgründungen im Markt der Elektro-Mobilität".

Im Blick hatten Ascheberg und Jacobi vor allem die bekannte "letzte Meile": nicht vom Lieferanten zum Verbraucher, sondern vom Bahnhof oder der Bushaltestelle zur Arbeit, zum Ausflugsziel, zum Shoppen in die City. So entstand 2012 der Scuddy. Die beiden Tüftler konstruierten für den Roller alle Komponenten selbst, diese werden auch alle in Deutschland gefertigt. In der Manufaktur stehen sechs neue Scuddys, die Regale an den Wänden sind prall gefüllt mit Elektroteilen, Gewinden, Rädern und Schrauben. An der Werkbank steht der meist mit einem Hut ausstaffierte Tim Ascheberg.

Billig ist der Scuddy nicht. "Made in Germany" habe eben seinen Preis, sagt Ascheberg. Aber: "Unser Roller kostet 4.500 Euro statt der 8.000 Euro für einen Segway." Natürlich kommt das Gespräch auf den großen Konkurrenten – der aber offenbar gar keiner ist. "Der Scuddy ist nur halb so schwer; den Segway kann man nicht zusammenfalten wie den Scuddy", erklärt der quirlige Erfinder. "Außerdem muss man auf dem Segway immer stehen. Eigentlich sind die beiden E-Roller gar nicht vergleichbar."

Man kann die 4.500 Euro für den Scuddy für überzogen halten. Dafür bekommt man auch zwei gute Elektrofahrräder. Auf der Liste für Zubehör und Extras stehen ebenfalls happige Preise: Für Sonderfarben des Akkus (schwarz statt grün) sind 50 Euro fällig, das Schnellladegerät kostet 200 Euro, der KlickFix-Korb 60 Euro. Doch die Nachfrage gibt den Erfindern recht. Inzwischen haben neben privaten Käufern auch Touristikfirmen im Ausland Interesse am Kieler E-Roller, den sie vermieten oder für geführte Touren einsetzen wollen.

"Natürlich kann man sich auch einen günstigen, in Asien gebauten Roller mit Bleiakku für 1.000 Euro kaufen", meint Ascheberg, "aber so ein Teil hält meistens auch nur ein Jahr. Wir haben Roller am Laufen, die jetzt schon 20.000 Kilometer reibungslos mit einem Akku gelaufen sind und immer noch über 96 Prozent der Nennkapazität haben."