Der Fahrdienst Uber hat bei der EU-Kommission Beschwerde gegen die Verbote in Deutschland, Frankreich und Spanien eingelegt. Uber argumentiert, das Vorgehen der Länder gegen die von ihm angebotenen Dienste verletze das EU-Wettbewerbsrecht.



Ein Sprecher der Kommission bestätigte den Eingang der Beschwerden. Die Vorwürfe würden geprüft. Sollte die EU-Kommission feststellen, dass die drei Länder gegen EU-Regelungen verstoßen haben, könnte sie ein Vertragsverletzungsverfahren einleiten und Strafen verhängen.

Uber ist in Deutschland im März endgültig verboten worden. In einer Grundsatzentscheidung kam das Landgericht Frankfurt am Main zu dem Schluss, dass der Fahrservice UberPop wettbewerbswidrig ist. Uber dürfe nur Fahrten anbieten, bei denen der Fahrer des Autos eine behördliche Genehmigung zur Beförderung von Personen habe, hieß es in der Begründung. Das Gericht folgte damit der Argumentation des Verbunds Taxi Deutschland, der gegen Uber geklagt hatte.

Zuletzt hatte Uber angekündigt, im Sommer einen legalen Fahrdienst anzubieten, den nur Fahrer mit Personenbeförderungsschein anbieten würden. Die Idee: Uber zahlt den Fahrern den bis zu 200 Euro teuren Schein plus einen Anreizzuschlag.



Uber bietet unter anderem eine Fahrdienstvermittlung per Smartphone an, bei der private Fahrer und deren Autos zum Einsatz kommen. Dieser Dienst ist in vielen Ländern umstritten und stößt vor allem auf Widerstand etablierter Taxiunternehmen. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben in Deutschland etwa 50.000 Kunden und rund 1.600 Fahrer.