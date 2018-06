Begonnen hat sie als simple Rangierhilfe beim Rückwärtsfahren. Längst aber hat sich die Kamera im Auto zum Multifunktionsassistenten aufgeschwungen. Vor allem in den kleinen Klassen übernimmt sie als kostengünstige Alternative zunehmend Aufgaben, die bislang Radartechnik vorbehalten war.

Königsdisziplin des Radars war lange Zeit die Abstandsmessung zu Hindernissen. Assistenzsysteme, die bei einem drohenden Unfall selbstständig eine Vollbremsung einleiten, gibt es schon seit rund einem Jahrzehnt. Lange waren sie allerdings Autos aus den oberen Fahrzeugsegmenten vorbehalten. Kamerabasierte Technik macht die Notbremsassistenten mittlerweile auch in den kleinen Klassen verfügbar.

Besonders genau bei der Abstandsmessung sind Stereokameras, wie sie etwas Subaru im Offroad-Kombi Outback anbietet. Nach dem Vorbild des menschlichen Auges beobachten zwei Kameras in leicht unterschiedlichen Winkeln die Straße und errechnen aus den kleinen Unterschieden im Bild die Entfernung von Objekten. Nähert sich das Auto etwa einem festen Hindernis, drosselt der Notbremsassistent bei einer drohenden Kollision zügig die Geschwindigkeit. Der Zulieferer Bosch bietet mittlerweile ein ähnliches System an, das seit Kurzem beim SUV-Hersteller Land Rover eingesetzt wird. Bosch rühmt sich, besonders wenig Platz zu benötigen. Denn der große Raumbedarf spricht neben den relativ hohen Kosten gegen Stereokameras.

Die günstigere und platzsparende Alternative sind Monokameras. Auch diese sind in der Lage, Abstände zu Hindernissen zu ermitteln. Sie können sie nicht wirklich messen, aber mit Hilfe von Bilderkennungsprogrammen und Bewegungsmustern zumindest relativ genau schätzen. Das braucht Zeit und ist nicht immer ganz exakt – zumindest für City-Notbremssysteme bei geringen Geschwindigkeiten reicht das aber.

Genau das verhilft der Kamera wohl endgültig zum Siegeszug. Denn beim Crashtest von Euro NCAP bekommen Modelle ohne zumindest optional erhältliche Notbremsassistenten die volle Wertung mittlerweile nicht mehr. Und die Kriterien werden weiter verschärft, sodass auch Kleinwagen künftig ein ganzes Arsenal an Helfern haben müssen, um die imageträchtigen fünf Sterne der Tester zu erhalten.

Hier hilft die Kamera weiter. Von ihrem Platz hinter der Windschutzscheibe aus kann sie auf das Halten der Fahrspur achten, Verkehrszeichen erkennen und eben Auffahrunfälle verhindern. Im Heck oder in den Spiegeln fungiert sie zudem als Totwinkelwarner oder Rückfahrhelfer. In dieser Funktion wird sie in den USA von 2018 an sogar obligatorisch; der Gesetzgeber will damit die hohe Zahl tödlicher Rangierunfälle senken. Und wenn die Kamera eh schon an Bord ist, kann man sie auch gleich intelligent machen und mit den anderen Videoaugen vernetzen.

Die simple Ausbaustufe der Umfeldbeobachtung beherrscht die Kamera schon geraume Zeit. Ein Beispiel: Beim Nissan-System mit dem Namen Around View berechnet ein Computer aus vier Kameras eine virtuelle Draufsicht, die dem Autofahrer im Borddisplay seinen Wagen aus der Vogelperspektive zeigt. Parkrempler sind so fast ausgeschlossen – insbesondere, wenn das Auto mit Hilfe der Kamerabilder selbstständig ohne menschlichen Eingriff rangiert. Mittlerweile beherrschen die Kameras aber noch mehr Funktionen, etwa die Warnung vor Querverkehr beim Rückwärtsausparken oder das Um-die-Ecke-Spähen beim Fahren durch enge Torausfahrten.

Komplett ersetzen lässt sich der Radar durch die Kamera aber auf absehbare Zeit nicht. Ein Grund dafür ist schon, dass das Videoauge durch Starkregen, tief stehende Sonne oder Dunkelheit schnell irritiert ist. Zudem ist der Radar bei höherer Reichweite schneller und genauer als Kamerasysteme, vor allem auf Autobahnen und Schnellstraßen ist das wichtig. Vor allem in Fahrzeugen höherer Klassen sorgt darum häufig ein Radarsystem für Redundanz bei der Umfeldbeobachtung. Und auch die autonomen Autos werden auf den Radar und weitere Sensorsysteme wie Lidar und GPS kaum verzichten können.