Plötzlich fährt der weiße Lieferwagen Schlangenlinien. Er schleudert von links nach rechts, rast über die Fahrbahnmitte, überquert den Bürgersteig und landet schließlich im Schaufenster eines Möbelgeschäfts. Wie durch ein Wunder wird in dem Laden niemand verletzt. Doch der 70-jährige Autofahrer ist bereits tot – er starb an einem Herzinfarkt, den er schon vor dem Aufprall erlitten hatte.

"Sonstige körperliche und geistige Mängel" heißt diese Unfallursache in der Statistik. Knapp 5.500 Kollisionen dieser Art ereignen sich jährlich in Deutschland – so die offizielle Lesart. Die Dunkelziffer ist nach Meinung von Fachleuten weitaus größer, denn allzu oft bleiben die wahren Gründe vieler Kollisionen unentdeckt.

Die Fachleute der Unfallforschung der Versicherer (UDV) gingen in einer aktuellen Studie solchen bisher unerklärlichen Autounfällen auf den Grund, bei denen Autofahrer plötzlich von der Fahrbahn abgekommen und mit dem Gegenverkehr zusammengeprallt waren. Das Ergebnis ist überraschend: Bei 36 Prozent der Unfälle waren medizinische Probleme der Autofahrer für den Unfall ausschlaggebend. Ablenkung wurde dagegen "nur" bei 26 Prozent der Kollisionen als Ursache festgestellt. Witterungseinflüsse und Alkohol waren weitere Gründe für das Abkommen von der Fahrbahn.

"Wir sollten nicht länger verdrängen, dass der demografische Wandel der Gesellschaft dazu führt, dass immer mehr Leute am Straßenverkehr teilnehmen, die aufgrund diverser Gebrechen sich und andere überdurchschnittlich stark gefährden können", urteilt Volker Lempp, Verkehrsjurist beim Auto Club Europa (ACE). Er sieht einen "wachsenden Handlungsbedarf". Doch einen regelmäßigen Gesundheitscheck älterer Autofahrer, wie er im Ausland bereits seit Langem gang und gäbe ist, lehnt die Bundesregierung bisher ab.

Vielleicht werden solche Arztbesuche auch gar nicht notwendig sein – wenn sich die Pläne der Automobilindustrie durchsetzen. Um die alternde Kundschaft vor Unfällen zu schützen, erweitern die Autohersteller nämlich derzeit ihre Sicherheitsstrategie und wollen ihre Kameras und Sensoren künftig nicht mehr nur auf die Straßen, sondern auch in die Innenräume der Autos richten. Die Idee: eine permanente Überwachung des Gesundheitszustands und der Aufmerksamkeit der Autofahrer, um sie bei akutem Risiko frühzeitig zu warnen und die Fahrzeuge notfalls automatisch auf Kurs zu halten.

Schau mir auf die Augen, Kleines!

Zwar bauen manche Hersteller bereits heute einen sogenannten Müdigkeitsassistenten ins Fahrzeug ein, der eine Kaffeetasse ins Cockpit einblendet und dem Fahrer auf diese Weise zu verstehen gibt, er soll Pause machen. Doch diese Systeme überwachen nur Lenkverhalten und Fahrtdauer und wissen damit eigentlich nichts über die tatsächliche Fitness des Autolenkers. Dazu müsste man Physiodaten erfassen und die Diagnose auch durch einen tiefen Blick in die Augen abrunden – und genau das soll in Zukunft an Bord unserer Autos geschehen.

Der Zulieferer Continental in Hannover arbeitet an Innenraumkameras, die unterwegs ständig Kopfposition und Blickrichtung des Autofahrers erfassen und erkennen, ob und wie lange er das Verkehrsgeschehen aus den Augen verliert. Dadurch soll "der Informationskreislauf zwischen Fahrer, Fahrzeugumwelt und Fahrzeug" geschlossen werden, teilt Conti mit. Stellt das System ein Problem fest, sollen Leuchtbänder in den Türen oder in der Instrumententafel angehen und den Blick des abgelenkten Fahrers sofort dorthin lenken, wo es brenzlig wird.

"Wenn es möglich ist, den Fahrerzustand zu erfassen, erlaubt dies auch eine Anpassung des Warn- und Eingriffskonzepts der Assistenzsysteme", erklärt Bosch die Notwendigkeit einer Fahrerkontrolle. Mit anderen Worten: Abstandsradar oder Spurhalte-Assistent können bei Unfallgefahr früher und intensiver warnen, wenn ihre Steuergeräte auch Informationen über den Zustand des Fahrers haben. Zusätzlich sollen im Cockpit Warnlampen aufleuchten und der Sitz soll vibrieren, wenn das Kontrollsystem ein Manko an Aufmerksamkeit oder ein gesundheitliches Problem erkannt hat.

Die Frage ist nur: Wie stellt der Bordcomputer seine Diagnose? Anfangs experimentierte Bosch mit Radarsensoren in Lenkrad und Autositz, die das Herz des Fahrers beobachten sollen. Doch die Idee einer solchen Bestrahlung hat man offenbar wieder ad acta gelegt. Ein Verfahren zur Fahrerüberwachung, das neuerdings viele Systementwickler favorisieren, ist die Kontrolle des Augenlidschlags: Eine Infrarotkamera schaut dem Autofahrer in die Augen und soll anhand der Anzahl und der Dauer der Lidschläge erkennen, ob er fit ist.