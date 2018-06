In der Mittelklasse gelten auf dem deutschen Markt drei Regeln: Sie wird von heimischen Marken beherrscht, Kombis spielen eine wichtigere Rolle als Limousinen und Diesel sind im Vergleich zu Benzinern deutlich überrepräsentiert. Auch unser Testwagen wird von einem Selbstzünder angetrieben und hat eine große Heckklappe mit Ladefläche dahinter. Der Mittelklasse-Ford ist zudem ein noch relativ neues Modell – zumindest hierzulande.

Ford hat der Versuchung widerstanden, aus dem Turnier ein Lifestyle-Objekt zu machen, auf Kosten von Platz und Bequemlichkeit: Die Dachlinie fällt nur leicht nach hinten ab. Denn Raum war schon immer eine der Stärken des Mondeo und vor allem ein wichtiges Kaufkriterium. Tatsächlich sitzt man auch hinten so gut, dass zumindest zwei Erwachsene sich vor einer sehr langen Fahrt nicht schrecken müssen. Zumal die Sitze ausgezeichnet passen.

Alles in allem ist das Fahrzeug wohlproportioniert, mit kurzem Überhang vorn und den heute üblichen Karosseriefalzen. Auch der Kofferraum wirkt mit knapp 490 Litern Basisvolumen großzügig. Aber: Das maximale Fassungsvermögen ist geringer geworden. Es erreicht nur noch 1.630 Liter, beim Vorgänger waren es 1.740. Der neue Volkswagen Passat packt sogar bis zu 1.780 Liter. Und das, obwohl der VW zehn Zentimeter kürzer ist als der 4,87 Meter lange Mondeo Turnier. Was hat Ford nur mit dem ganzen Raum gemacht?!

Der Kombi-Mondeo ist also ein großes Auto, und das spürt man auch beim Fahren. Im Vergleich zum Vorgänger hat der neue Mondeo einiges von seiner gefühlten Leichtigkeit eingebüßt. Das Fahrzeug liegt zwar satt auf der Straße, aber von der vielgerühmten Agilität der meisten Ford-Produkte ist einiges abhandengekommen. Kurven nimmt der Mondeo Turnier lieber gemütlich. Also lieber auf die Autobahn mit ihm als auf den Alpenpass.

Der Mondeo ist in großen Teilen baugleich mit dem in den USA gebauten Ford Fusion. Den gibt es dort schon seit Herbst 2012, nach Europa sollte er ein Jahr später kommen. Doch durch die Schließung des Werks in Genk und die Verlagerung der Produktion nach Spanien ist er erst seit Anfang dieses Jahres auf dem Markt, fast zweieinhalb Jahre nach dem Fusion. Der Mondeo ist also genau genommen weder brandneu noch ein komplett europäisches Auto.

In die Automatik investieren

Formal ist der Fünftürer durchaus gelungen, Platz gibt es eigentlich genug und die Verarbeitung sieht sehr hochwertig aus. Der Teufel liegt eher im Detail. So gibt die Bedienung über Touchscreen zwar keine Rätsel auf, intuitiv wäre aber auch anders.

Ähnlich zwiespältig fällt unser Urteil über den Antrieb aus. Der große Dieselmotor mit 180 PS überzeugt als solcher, mit dem manuellen Sechsganggetriebe und dessen elend lang übersetzten höheren Gängen raubt er aber viel vom Fahrspaß. Vermutlich zugunsten eines günstigeren Verbrauchs. Laut Hersteller benötigt der Diesel auf 100 Kilometer 4,5 Liter. Wir schafften bei unterschiedlichen Fahrweisen über eine Gesamtstrecke von über 2.000 Kilometern allerdings im Schnitt nur 7,2 Liter.

Angesichts des nicht überzeugend abgestimmten manuellen Getriebes erscheint es auf jeden Fall klug, 2.000 Euro in das Sechsgang-Doppelkupplungsgetriebe zu investieren. Das müsste drin sein, denn der Mondeo ist gerade im Vergleich zum Bestseller VW Passat günstig. In der recht umfangreichen Titanium-Ausstattung kostete unser Mondeo Turnier mit dem großen Dieselmotor 35.450 Euro. Mit vielen Extras wie Rückfahrkamera, Park-Pilot-System, Navi und LED-Scheinwerfer kam der Testwagen auf knapp 43.100 Euro.

Kurzum: Der Mondeo Turnier ist ein Fahrzeug mit Stärken, aber auch einigen Schwächen. Diese kann man allerdings teilweise umgehen (Getriebewahl), und sie werden nicht für jeden relevant sein. Wer sein Auto in erster Linie auf Langstrecken nutzt, dem dürfte die mangelnde Agilität des Mondeo vielleicht gar nicht auffallen, zumindest aber nicht stören.

Technische Daten

Motorbauart: 2,0-Liter-Dieselmotor

Leistung: 132 kW (180 PS)

Beschleunigung (0-100 km/h): 8,4 s

Höchstgeschwindigkeit: 220 km/h

Normverbrauch: 4,5 Liter je 100 km

CO2-Emission: 117 g/km

Abgasnorm: Euro 6

Preis: ab 35.450 Euro