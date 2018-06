Es war Liebe auf den ersten Blick. Dieses Siebziger-Jahre-Moosgrün-Metallic. Das hübsche Fließheck, das in die schmalen, horizontalen Rückleuchten mündet. Dieses dürre Lenkrad mit dem Wolfsburg-Logo. Der angejahrte beige Innenraum mit aufgeklebter Holzfolie und typischem VW-Geruch. Der muntere Klang des 55-PS-Vierzylinders bei der Probefahrt im Sonnenschein. Noch ehe wir zurück auf den Hof des privaten Verkäufers rollten, war klar: Dieses Auto gehört zu mir.

Optimal gelaufen? Nein, einer der größten Fehler, den ein Oldtimer-Anfänger machen kann.

"Der Effekt ist immer der gleiche", sagt Frank Wilke, Chef des Marktanalysten Classic-Analytics: "Liebe macht blind." Im besten Fall hat man im Vorfeld Literatur gewälzt, sich nach Schwachstellen des Modells erkundigt, Preislage und Budget im Kopf – und am Ende steht man doch vor dem potenziellen Traumauto und denkt: "Haben, haben, haben!" Ein verflixtes Dilemma – für eine steigende Zahl Interessierter.

Die Lust auf altes Blech kommt seit einigen Jahren bei immer mehr Menschen auf. Im vergangenen Jahr ist der Bestand an Fahrzeugen mit H-Kennzeichen um über elf Prozent gewachsen. 310.694 Pkw mit der steuerbegünstigten Oldtimer-Zulassung sind ein Rekordwert. Noch nicht eingerechnet sind diejenigen Fahrzeuge, die beispielweise mit einem 07er-Sammlerkennzeichen gefahren werden.

"Kein Hobby nur für Reiche"

Die Autoklassiker sind Sympathieträger. Das merkt man als Besitzer nicht zuletzt daran, dass plötzlich wildfremde Menschen auf der Straße winken oder mit gerecktem Daumen ihre Sympathie für den VW in moosgrün-metallic bekunden: Mehr als die Hälfte der Deutschen freuen sich, wenn sie Oldtimer auf der Straße sehen, ergab 2013 eine repräsentative Allensbach-Umfrage.

Jeder Dritte interessiert sich demnach für das Thema Oldtimer; immerhin jeder Sechste würde gerne einen Klassiker besitzen, bei den Männern sogar jeder Vierte. Dabei gilt der Umfrage zufolge die Oldtimerei den meisten immer noch als teures Hobby, das sich nur gut Betuchte leisten können.

Frank Reichert, Leiter des Klassik-Bereichs beim ADAC widerspricht: "Es ist kein Hobby nur für Reiche." Schon ein Budget von 5.000 Euro sei eine solide Ausgangsbasis. "Es hängt natürlich davon ab, was man sucht." Für die genannte Summe kann man etwa einen Opel Ascona, einen Mercedes-Benz 190 ("Baby-Benz") oder mit etwas Geduld auch noch einen Siebziger-Jahre-Käfer finden. Auch der moosgrüne VW, ein 1974er Passat, hat weniger gekostet.

Womit wir wieder beim Thema Anfängerfehler wären. "Der allerschlimmste Fehler, den man machen kann, ist, sich ein Fahrzeug zuzulegen, ohne sich vorher zu informieren", warnt Reichert. In Fachzeitschriften, Internetforen oder bei Clubs kann man zum gesuchten Modell recherchieren: Was sind typische Schwachstellen der Baureihe? Aber auch: Wie ist die Ersatzteillage? Gibt es kaum Ersatzteile, kann das vor allem einem Einsteiger den Spaß am alten Auto schnell verleiden. Ganz wichtig: Wie sieht der Markt aus? "Nicht, dass Sie sich vom Verkäufer ein Mauerblümchen, beispielsweise eine schwach motorisierte Modellversion, als Rarität verkaufen lassen", warnt Marktbeobachter Frank Wilke.