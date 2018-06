Der Quadro4 versucht, zwei Welten zu vereinen. Das Schweizer Vehikel bietet die Fahrdynamik eines Motorrads mit bis zu 45 Grad Schräglage und ist zugleich standsicher wie ein Automobil. Denn der Roller hat wie ein Auto vier Räder – der Quadro4 ist der erste und einzige Vierradroller der Welt, nachdem der Hersteller Quadro bereits auf dem Markt der Dreiradroller aktiv war.

Das Konzept zum Quadro4 stammt aus der italienischen Design- und Entwicklungsschmiede Marabese aus Mailand. "Unser Ziel war ein Fahrzeug, das allen Autofahrern verführerisch zuzwinkert, die genug davon haben, den halben Tag im Stadtstau zu verbringen, es aber nie wagen würden, auf ein Zweirad umzusteigen", sagt Firmenchef Roberto Marabese. Tatsächlich bietet der Quadro4 eine ungewöhnliche Stabilität und fühlt sich selbst bei extremen Schräglagen absolut sicher an, wie unsere Testfahrten zeigten.

Die technische Lösung: Alle vier Räder werden über ein hydraulisch-pneumatisches Neigungssystem in Balance gehalten. Dadurch hält sich das Fahrzeug ungewöhnlich stabil in den Kurven, auch die Federwirkung ist beeindruckend. Zudem gleicht das System Höhenunterschiede etwa beim schrägen Überfahren von Bordsteinen aus. Der Quadro4 vermittelt nicht nur Autofahrern ein sicheres Fahrgefühl, sondern auch geübte Motorradfahrer werden sich über das stabile Fahrverhalten selbst in extremen Schräglagen freuen.

Angetrieben wird das neuartige Gefährt von einem Einzylinder-Viertaktmotor mit 346 Kubikzentimetern Hubraum und 21,2 kW (29 PS) Leistung. Der Testverbrauch von 4,2 Litern je 100 Kilometer ist akzeptabel. Schließlich wiegt der Vierradroller 279 Kilogramm, ist somit 71 Kilogramm schwerer als sein ähnlich motorisierter, dreirädriger Bruder. Nur im Antritt oder beim Überholen wünscht man sich etwas mehr Spritzigkeit; der Hersteller hat aber keine stärkeren Motoren für den Quadro4 geplant.

Keine Angst vor Schräglagen

Die 29 PS bringen den Quadro4 auf bis zu 130 km/h. Das reicht wohl für die angepeilte Zielgruppe, denn dabei handelt es sich vor allem um Autofahrer, die ein Zweirad entweder aus Sicherheitsgründen nicht fahren wollen oder mangels Führerschein nicht dürfen – oder beides. Faktisch ist der Quadro4 ein Zwitter: Mit über 460 Millimetern Spurweite gilt er vorn als Pkw, hinten mit weniger als 450 Millimetern als Zweirad. Deshalb ist er in die Fahrzeugkategorie L5e eingeordnet und darf mit dem Autoführerschein bewegt werden, wenn dieser vor dem 19. Januar 2013 erworben wurde. Lediglich Führerscheinneulinge benötigen eine Motorradlizenz.

Eingefleischten Bikern fehlt beim Quadro4 wie bei Dreiradrollern die ungehinderte Schräglage. Ein gewisser Widerstand muss überwunden werden, um das Gefährt in Kurven zu drücken, beim Quadro4 konstruktionsbedingt noch etwas mehr als bei seinen dreirädrigen Artgenossen. Es kommt einem vor, als würde man seitlich festgehalten.

Aber was den schräglagenverliebten Motorradfahrer zunächst stören kann, ist für Autofahrer eine echte Hilfe und vermittelt ein äußerst sicheres Fahrgefühl. Vor allem Notsituationen – etwa in Schräglage bremsen – verlieren ihren Schrecken, weil sie wesentlich besser zu meistern sind als mit einem Zweirad. Auch eine Vollbremsung läuft dank vier gebremster Räder sehr kontrolliert und spurtreu ab.

Der schnittig gestylte Quadro4 hat zahlreiche praktische Ablagen für einen Helm und kleinere Gegenstände, außerdem zwei 12-Volt-Steckdosen für Navi oder Handy. Der Vierradroller ist sehr hoch geraten, sowohl für den Fahrer als auch für einen Sozius. Autofahrer, denen ein konventionelles Zweirad zu unsicher ist, haben jetzt eine Alternative für die tägliche Großstadtmobilität. Und mit 10.800 Euro hält sich der Preis für den Vierradroller in Grenzen. Drei Jahre lang wurde der Quadro4 auf den Weg gebracht. Unser Fahreindruck: Die Entwicklungsarbeit hat sich gelohnt.

Technische Daten

Motorbauart: Luftgekühlter Einzylinder-Viertaktmotor, 346 ccm Hubraum

Leistung: 21,2 kW (29 PS)

Gesamtlänge: 2.200 mm, Sitzhöhe: 780 mm

Höchstgeschwindigkeit: rund 130 km/h

Testverbrauch: 4,2 Liter je 100 km

Preis: 10.800 Euro