Seit 1989 hat Mazda fast eine Million Exemplare des MX-5 verkauft – damit darf sich das Modell der erfolgreichste Roadster der Welt nennen. Auch deshalb, weil er anders als einige Wettbewerber immer noch da ist. Mehr noch: Der Mazda MX-5 kommt im September in einer völlig neuen Auflage nach Deutschland, es ist die inzwischen vierte Generation des Zweisitzers.

Bei jeder Neuauflage stellt sich die Frage: Bleiben die Tugenden des MX-5 erhalten? Durchzugstarke Motoren, ein knackiges Fahrwerk, eine direkte Lenkung und kurze Schaltwege – so hat sich der Roadster schließlich eine große Fangemeinde erschlossen. Mazda war schlau genug, diese Grundpfeiler nicht anzurühren. Der MX-5 wurde da verändert, wo es notwendig war.

Etwa beim Gewicht: In der dritten Generation hatte der Wagen leicht Fett angesetzt, nun steht er wieder schlank wie zu Beginn seiner Karriere da. Je nach Ausstattung wurden bis zu 100 Kilogramm eingespart, das Basismodell wiegt ohne Fahrer gerade mal 975 Kilogramm. Mit dem größeren Motor kommt der MX-5 exakt auf eine Tonne.

Nur zwei Benziner stehen zur Wahl

Mazda bietet für den Roadster jetzt außerdem jene Dinge, die für ein modernes Auto heute unerlässlich sind. Je nach Ausstattungsniveau enthält der MX-5 Assistenten für den Spurwechsel, die Spurhaltung, den toten Winkel oder zum Rückwärtsausparken. Es gibt eine Smartphone-Anbindung und erstmals ein Display, mit Navi ab Werk. Sogar LED-Scheinwerfer sind serienmäßig verbaut; LED-Tagfahrlicht ist aber erst ab der zweiten Stufe dabei.

Das Wichtigste ist aber: Trotz all dieser Neuerungen ist der Zweisitzer im Kern der Alte geblieben. Dank der wiedergewonnenen Leichtigkeit wieselt er sogar noch etwas souveräner durch die Kurven als zuvor. Die sind nach wie vor seine Domäne, hier krallt sich der Mazda geradezu in den Asphalt. Wobei es nicht unbedingt darum geht, im MX-5 rasend schnell um die Ecke zu kommen. Eher animiert er dazu, sich auf kommende Kurven vorzufreuen und sie dann in einer Ideallinie nehmen zu wollen. Und sobald die Biegung absolviert ist, freut man sich schon auf die nächste.

Bei den Motoren hält Mazda die Auswahl weiter klein. Der Kunde muss sich nur entscheiden zwischen einem 1,5-Liter-Ottomotor mit 96 kW (131 PS) und einem zwei Liter großen Benziner, der 118 kW (160 PS) leistet. Beide wirken mit ihren Drehmomenten von maximal 150 beziehungsweise 200 Nm auf dem Papier nicht gerade atemberaubend. Doch schon die Fahrleistungen sprechen eine andere Sprache. 204 und 214 km/h Höchsttempo sind durchaus in Ordnung, wichtiger ist die flotte Anfahrt: Nach 8,3 Sekunden ist mit dem kleineren Motor Tempo 100 erreicht, der größere Motor schafft es in 7,3 Sekunden. Der Kraftstoffverbrauch haut einen mit keinem der beiden vom Hocker.