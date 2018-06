Überall lauern Angriffe aus dem SUV-Segment. Gerade für ausländische Autohersteller ist es schwierig geworden, in Deutschland eine schlichte Mittelklasse an den Mann zu bringen. Viele entscheiden sich dann eben doch lieber für eine größere Kutsche in Geländewagen-Optik. Außerdem ist in der Mittelklasse jenseits der deutschen Hersteller die Konkurrenz durch die prächtige Entwicklung der Koreaner gewachsen.

Es überrascht also nicht, dass Toyota davor zurückschreckt, nach sechs Jahren ein komplett neues Avensis-Modell auf den Markt zu bringen. Stattdessen wurde der aktuellen Ausgabe eine Modifikation verpasst – das ist schlicht günstiger. Die Marketing-Abteilung wirbt mit besserer Ausstattung zum gleichen Preis.

Schon zum Einstiegspreis von 23.640 Euro (1,6-Liter-Ottomotor mit 97 kW/132 PS) erhält der Käufer die Limousine mit voller Sicherheitsausrüstung, einschließlich der selbstständigen Notbremsung. Vor allem dieses Feature lag den Verantwortlichen am Herzen. Ahmet Karaman, Baureihen-Projektleiter von Toyota Motor Europe, ist wichtig, dass der autonome Stopper auch tatsächlich in die Autos kommt und nicht nur in der Optionsliste angeboten wird.

Ansonsten hat Toyota das Design überarbeitet, auch wenn der Avensis auch bislang durchaus adrett aussah. Die Frontpartie wurde deutlich geschärft und auch das Heck nachgebessert mit schickeren Schlussleuchten samt markantem Lichtdesign. In höherer Ausstattungsstufe sorgen LED für die Ausleuchtung nächtlicher Straßen, hinten ist das Pflichtprogramm.

Innen lag der Fokus vor allem auf der Verbesserung der Materialqualität. Eine Portion Pep fehlt immer noch – da hilft auch der in Bronzefarben gehaltene Dekorstreifen kaum weiter. Doch womöglich soll das Interieur gar nicht peppig sein, sondern einfach nur praktisch-funktional. Das gelingt dem Avensis nämlich gut: So gibt es schnörkellose Rundinstrumente mit klarer Beschriftung, ein gut zur Hand liegendes Tastenpaneel für die Klimatisierung und gerade so viel Infotainment wie nötig und damit deutlich weniger als möglich. Gut so!

Die Leistungsdaten verraten: Der Avensis soll definitiv ein Vernunftauto bleiben. Der neue 2,0-Liter-Dieselmotor, von BMW geliefert, leistet 105 kW (143 PS). Natürlich hätte ein Weltkonzern wie Toyota leichtes Spiel gehabt, um den Selbstzünder auf 132 kW und mehr hochzuzüchten, schließlich ist er in München ja auch wunschgemäß deutlich potenter.

Doch die 105 kW reichen im Avensis, um im Stadtverkehr wie auch auf Autobahnen oder Landstraßen hurtig, nicht aber aggressiv voranzukommen. Wir haben die Kombivariante Touring Sports getestet, die gegenüber der Limousine 1.000 Euro teurer ist. Auch das Überholen von Lkw am Berg wird darin keineswegs zur Geduldprobe. Als gemittelten Normverbrauch gibt Toyota weniger als fünf Liter für 100 Kilometer an, damit kann man leben.