Der legendäre Urahn ist mit 65 Jahren längst im Ruhestand und treibt sich auf Klassiker-Events herum – und die nächste Erben-Generation schickt sich an, die Erfolgsgeschichte weiterzuschreiben. Mehr als zwölf Millionen Bullis hat Volkswagen in den zurückliegenden Jahrzehnten verkauft, jetzt muss die sechste Auflage der Transporter-Baureihe ihren Nutzwert zwischen Alltag, Gewerbe und Freizeit beweisen.

Plattform und Maße sind gegenüber dem inzwischen über zwölf Jahre alten Modell T5 gleich geblieben. Dafür hat der T6 ein paar markante Retuschen im Design sowie bei den LED-Leuchten erhalten, die ihn mit der klareren Linienführung geschärfter wirken lassen. Eben ist der T6 in den klassischen drei Grundvarianten Transporter, Caravelle (Personentransport, sieben Sitze) und Multivan (flexibler Innenraum mit optionalem Klapptisch) auf den Markt gekommen, das Campingmodell California kommt etwas später in diesem Jahr zu den Händlern. Die Preise für den T6 starten bei 23.875 Euro.

Innen wurde das Cockpit komplett neu gestaltet, die Bestuhlung ist nun bequemer. Außerdem hält eine Reihe von Fahrerassistenzsystemen Einzug, etwa eine automatische Distanzregelung (ACC), eine City-Notbremsfunktion bis 30 km/h und bei Allradmodellen ein Bergabfahrassistent. Käufer können ferner eine adaptive Fahrwerksregelung bestellen. Premiere feiert auch das Multimedia-Angebot mit 6,3-Zoll-Display, bei dem sich jetzt auch die Apps des Smartphones auf den Bildschirm bringen lassen.

Die neue V-Klasse von Mercedes-Benz hat ein Jahr Vorsprung am Markt, doch die neue Vielfalt beim T6 ist eine klare Ansage an den Konkurrenten aus Stuttgart. Unter den VW-Nutzfahrzeugen ist diese Baureihe anpassungsfähig wie ein Chamäleon. Aus rund 500 Varianten sollen Kunden auswählen können: zwei Längen mit 4,89 oder 5,29 Meter, vier Fahrwerkshöhen, verschiedene Dachaufbauten und Lösungen bei den Sitzreihen sowie ein Ladevolumen zwischen 3.500 und 9.300 Liter für den Einsatz beispielsweise als Shuttle, als Kombi, Pritschenwagen oder Campingmobil.

Ein Hauch von Samba

VW bietet sechs Vierzylindermotoren mit je zwei Litern Hubraum an: vier Dieselaggregate zwischen 62 und 150 kW (84 bis 204 PS) sowie zwei Benziner mit 110 oder 150 kW (150/204 PS); zu 98 Prozent bestellen Bulli-Kunden Dieselmodelle. Zur Wahl steht jeweils eine manuelle Schaltung oder Doppelkupplung (DSG). Ein Start-Stopp-System ist serienmäßig. Daneben kann der Kunde statt Frontantrieb auch Allrad wählen. Laut Hersteller sind die Motoren im Schnitt rund 0,7 Liter pro 100 Kilometer sparsamer geworden. Die genügsamste Bluemotion-Variante (75 kW/102 PS) kommt laut Norm mit 5,5 Litern je 100 Kilometer aus.

Bei ersten Testfahrten mit der sechsten Generation stand unter anderem ein Kastenwagen mit 102 PS (aber ohne Bluemotion) zur Verfügung, ein typischer Vertreter für den gewerblichen Einsatz. Der Verbrauch pendelte sich zwar eher bei knapp über sechs Litern ein, dafür agiert der Motor nicht nur robust, sondern auch auffallend leise.

Das T6-Sondermodell Generation Six (rechts), eine Hommage an den Samba (links) © Hersteller

Deutlich angenehmer als bisher erweist sich das verbesserte Fahrwerk. Auffällig beim neu gestalteten Cockpit sind neben der angemessenen Sachlichkeit die vielen offenen Ablagen im Innenraum des Transporters und der mittige kleine Schalthebel. Dagegen rücken Multivan und Caravelle deutlich in die Nähe eines Pkw. Das Cockpit speziell für diese beiden Varianten erhielt eine elegante, sachliche Optik, die fast schon zum Anspruch einer Großraumlimousine passt.

Dass bei der Nutzfahrzeug-Sparte auch Gefühle im Spiel sein dürfen, beweist das Sondermodell Generation Six, eine Hommage an den verehrten Samba, eine Version des T1 aus den fünfziger und sechziger Jahren. Der neue Multivan hat wie sein Vorbild eine zweifarbige Lackierung, viel Chrom, Felgen im Retrolook, Alcantara-Sitzbezüge und Lackblenden im Innenraum. Angetrieben wird der Nostalgie-Ausflug vom 150 PS starken Diesel mit DSG-Getriebe. Der kultivierte, leise Motor erwies sich zwar als angenehmer Begleiter für längere Strecken, aber in dieser Kombination ist der neue Bulli doch eher ein Modell für Liebhaber.