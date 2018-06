Was für eine Qual war doch die tägliche Fahrt zur Arbeit, damals im Jahr 2015: immer Stop-and-go, morgens meistens Stau vom Ammersee bis ins 40 Kilometer entfernte München. Zweimal im Jahr eine Massenkarambolage, an der ich mich mühselig vorbeizwängte. Selbst auch einen teuren Auffahrunfall verursacht – täglich gestresst, gelangweilt, sinnlos Lebenszeit vertan.

Heute, 2025, ist dieser tägliche Wahnsinn für mich wie für Millionen andere Pendler Geschichte. Die meisten technischen Voraussetzungen waren eigentlich schon 2015 gegeben, lediglich Gesetze und die Vorbehalte vieler Kunden hatten damals das selbstständige Fahren noch flächendeckend verhindert. Jetzt sieht mein typischer Heimweg nach getaner Arbeit so aus: Um 17:30 Uhr erinnert mich meine Smartwatch daran, dass ich aufgrund der Verkehrslage nun aus dem Büro aufbrechen sollte, um zum Abendessen mit Freunden pünktlich um 19 Uhr daheim zu sein. Den Termin kennt die Uhr aus dem synchronisierten Kalender. Ich sage: "Fahr das Auto vor", und die Uhr lässt den Wagen fernbedient aus dem Parkhaus um die Ecke in die Haltebucht davor rollen.

Die Klimaanlage hat vorgekühlt, die Navigation die richtige Route gewählt, das Video-Podcast die Nachrichten auf den Bildschirm geholt. Ab auf den Fahrersitz – aber das Lenkrad bleibt eingeklappt; so sehe ich die News auf dem virtuellen Cockpit besser aus dem Liegesitz. Wenig Verkehr auf der vom System gewählten Schleichweg-Route. Der Autopilot fädelt mich auch auf die Autobahn ein, beschleunigt, überholt, bremst, lenkt.

Ich nicke ein. Das aber ist auch 2025 noch verboten. Der Fahrer muss zur Not Herr seines Autos bleiben, gebietet schließlich seit Jahrzehnten das Wiener Verkehrsabkommen. Schon bei einem Workshop vor zehn Jahren hatte Manuel Perez Prada, Kreativdirektor der Designagentur Ziba, vor der größten Gefahr beim autonomen Fahren gewarnt: Wer dem Menschen immer mehr Aufgaben beim Fahren abnimmt, der schwächt diese Schwachstelle noch mehr, denn die Aufmerksamkeit sinkt gegen Null. Pradas Erkenntnis: "Idiotensicherheit schafft Idioten."



Darum rüttelt mich der Sitz sanft wach, als der Augenscanner erkennt, wie ich einschlafe. Pradas Agentur hat solche Bedienelemente mit entwickelt. Gut auch, dass mein Auto dank der Technik des Autozulieferers Elektrobit ständig die Fahrbahn, den Verkehr auf Kilometer voraus, die Wetterlage und den Fahrzeugzustand überprüft – und meine Fitness natürlich. Genau wie regelmäßig meine Fahrkünste, wenn ich mal selbst ans Steuer gehe.

Manchmal nervt der Butler

Diese Fertigkeiten brauche ich nämlich plötzlich: Nach dem Verlassen der Autobahn schrillt der Alarmton. Der Sitz stellt sich auf, das Lenkrad kommt zur Hand und auf der Windschutzscheibe wird virtuell 150 Meter voraus rechts am Fahrbahnrand ein Fleck blutrot markiert: ein Kind auf der Fahrbahn. Ich bremse. Der Notbremsassistent bremst stärker – und lässt mich nach links ausweichen. Den freien Ausweg haben die Sensoren vorher gescannt.

Gut, dass die linke Ausweich-Spur frei ist an diesem Sommerabend 2025. Sonst hätte mir mein Kumpel Computer die letzte Entscheidung wohl nicht abnehmen können. Beim Workshop hatte Professor Ansgar Meroth von der Hochschule Heilbronn 2015 schon betont, dass auch bei noch so guten technischen Systemen der Computer ein ethisches Dilemma nicht lösen kann: "Wenn sich ein Unfall nicht vermeiden lässt – und vielleicht andere Menschen sowohl links als auch rechts vom Fahrzeug verletzt werden könnten, wer soll dann entscheiden, wohin das Auto lenkt?"

Im Extremfall muss der Mensch also auch 2025 noch ran. Doch meist blendet mir der virtuelle Bildschirm in der Windschutzscheibe eher harmlose Ideen wie diese ein: "In 200 Metern kommt ein Blumenladen. Wollten Sie Ihrer Frau nicht Rosen mitbringen?" Gute Idee; ich sage: "Okay, David, fahr mich hin!" So habe ich den elektronischen Butler getauft – und der gehorcht aufs Wort.

Und anders als menschliche Diener nimmt der elektronische Assistent mir auch keine Ruppigkeit übel. Als mein Wagen schon fast daheim ist, will der übereifrige Computerhelfer mir noch schnell die aktuellen Börsenkurse aus New York einblenden. Aber wirklich nicht jetzt! Mit einer Wischbewegung vor der Windschutzscheibe schiebe ich die Meldung weg vom Bildschirm. "Los, park ein", sage ich noch kurz – und steige vor der Garage aus. David macht das schon. So wurde er ja programmiert. Und ich gehe entspannt in den Feierabend.

Seit Kurzem testet Google selbstfahrende Autos im Straßenverkehr.