Mehr Auto braucht im Grunde niemand. Auf 3,60 Metern Länge hat der Suzuki Celerio alles, was ein kleines Fahrzeug heutzutage braucht: vier Türen, fünf Sitzplätze, hinter den Rücksitzen den größten Kofferraum seiner Klasse (254 Liter) und einen auch in der Realität sparsamen Motor. Der Basispreis liegt bei unter 10.000 Euro. Dass damit fast schon alle Stärken des Celerio aufgezählt sind, kann man ebenfalls zu seinen Stärken zählen.

9.690 Euro kostet der japanische Kleinstwagen in der Grundausstattung – und dann sind unter anderem elektrische Fensterheber vorn, Bordcomputer und Servolenkung dabei. Bei Basisversionen der Mitbewerber, deren Preisliste unter 10.000 Euro startet, ist nicht alles davon selbstverständlich. Unser Testwagen kam in der mittleren Ausstattung für 10.890 Euro und erfüllte mit Radio, Klimaanlage, Freisprecheinrichtung sowie Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung alle Grundbedürfnisse, die man an die Mobilität im Kleinstwagen stellt.

Wenn man ehrlich ist: Mehr braucht man nicht, um von A nach B zu kommen. Und bei B angekommen, vermisst man die – nicht erhältlichen – Parkpiepser nicht. Dank gerade abfallender Heckpartie und kurzer Front lässt sich der Japaner vom Fahrersitz gut überblicken und mit leichtgängiger Lenkung in kleinste Lücken zwirbeln. Und trotz seiner Kürze sitzt man im Celerio vorne gut. Im Fond haben Erwachsene zumindest auf Kurzstrecken noch angemessen bequem Platz, auch weil das Dach nicht im schicken Coupéstil abfällt und damit die Kopffreiheit nicht einschränkt.

Womit wir zu einer (vermeintlichen) Schwäche des Kleinstwagens kommen: Hübsch ist er nicht. Insbesondere im direkten Vergleich mit Lifestyle-Wettbewerbern wie Opel Adam und Fiat 500 – die aber beide deutlich teurer sind – wirkt der Celerio wie ein verschüchtertes Zahnspangen-Schulmädchen zwischen zwei üppig geschminkten Cheerleadern. Auch der schlichte Innenraum, eine schwarz-graue Plastikwüste mit ein bisschen silberfarbigem Zierrat, kann mit den modernen farbigen Interieurs nicht konkurrieren.

Nah am Normverbrauch

Eher konkurriert der kleine Suzuki mit dem funktionellen Kleinwagen Opel Karl, der mit Servolenkung, manuellen Fensterhebern und manueller Türverriegelung für 9.500 Euro zu haben ist. Für den relativ geringen Preis muss der Celerio-Käufer aber nicht nur Abstriche in der B-Note machen. Wer zum ersten Mal die dünnblechige Tür zuschlägt, wähnt sich in einem Auto aus den Neunzigern. Zudem erhielt der Japaner beim Crashtest der Organisation EuroNCAP drei von fünf Sternen.

Das liegt auch daran, dass Assistenzsysteme wie zum Beispiel ein Notbremsassistent nicht zum Serienumfang gehören. Nur das Pflichtprogramm von ABS, vier Airbags, ESP und Gurtpiepser vorn sind immer an Bord. Die Höchstpunktzahl zu erreichen ist derzeit für Kleinstwagen generell fast unmöglich, aber Mitsubishi Space Star, Renault Twingo, Toyota Aygo und Opel Adam erhielten immerhin vier Sterne.

Wer Spaß am entspannten Cruisen hat, ist im Celerio falsch. Dabei reicht der einzig angebotene Dreizylinder-Benziner mit einem Liter Hubraum für den 900 Kilogramm schweren Wagen durchaus. Im Test brauchte der 55 kW (68 PS) starke Ottomotor allerdings hohe Drehzahlen, um in Schwung zu kommen. Unter 2.000 Umdrehungen pro Minute nahm er unwillig Gas an und ruckelte zeitweise unberechenbar. Das nervte im Stadtverkehr, wo man gern 30 km/h entspannt im zweiten Gang fahren würde.

Hervortun konnte sich der Celerio in einer für Kleinstwagen eigentlich typischen, aber mittlerweile fast altmodisch anmutenden Disziplin: Er fuhr auch in der Praxis sehr nah an seinen auf dem Rollenprüfstand ermittelten Normverbrauch heran. Unser Testwagen enthielt das aufpreispflichtige Eco-Plus-Paket mit Start-Stopp-System. Das senkt den regulären Normverbrauch – 4,3 Liter – um 0,7 auf 3,6 Liter je 100 Kilometer.

Wir kamen bei einer Mischung aus Stadt- und Überlandverkehr mit Autobahnanteil nicht über 120 km/h (ein höheres Tempo macht in dem Japaner wenig Spaß) auf 4,4 Liter, mit Potenzial nach unten. So kommt man mit dem vollen 35-Liter-Tank fast 800 Kilometer weit. Ziemlich gut für einen Kleinstwagen.

Kurzum: Der Celerio ist simpel, schlicht, einfach – Adjektive, die nicht unbedingt eine negative Konnotation haben müssen. Der kleine Japaner ist ein überschaubares Auto, unter anderem beim Komfort, aber eben auch beim Parken, beim Preis und bei den Betriebskosten. Das ist eine Stärke, die nicht alle Fahrzeuge dieser Klasse haben.

Technische Daten

Motorbauart: 1,0-Liter-Dreizylinder-Ottomotor

Leistung: 50 kW (68 PS)

Beschleunigung (0-100 km/h): 14 s

Höchstgeschwindigkeit: 155 km/h

Normverbrauch: 3,6 Liter je 100 km (Eco Plus)

CO2-Emission: 84 g/km

Preis: 11.990 Euro