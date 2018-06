In den USA sind zehn der weltweit größten Autohersteller verklagt worden. In einer Sammelklage werfen Kunden unter anderem Volkswagen, Daimler und BMW vor, Gefahren beim automatischen Startsystem neuer Fahrzeuge ignoriert zu haben. Das Fehlen einer automatischen Motorabschaltung habe durch austretendes Kohlenmonoxid in den vergangenen Jahren zu mindestens 13 Todesfällen und zahlreichen Verletzungen geführt.



Die Autohersteller hätten das automatische Startsystem, bei dem kein Schlüssel benötigt wird, als sicher dargestellt, obwohl sie die Risiken gekannt hätten, sagte die Anwältin der Kläger, Martis Alex. Einige der Todesfälle ereigneten sich demnach, als die Autos ohne Wissen der Fahrer in der Garage stundenlang weiterliefen und giftiges Kohlenmonoxid austrat.



"Wir wollen die Autohersteller mit dieser Klage dazu zwingen, diesen Defekt zu beheben", sagte Alex. Es gäbe Vorrichtungen, die den Motor nach einer kurzen Zeit ohne Zutun des Fahrers automatisch abschalten. Diese müssten serienmäßig integriert werden.

Die Klage richtet sich auch gegen die Konzerne Toyota, Ford, Nissan, Honda, General Motors, Hyundai und Kia. Die Hersteller wollen sich zu den Vorwürfen nicht äußern, bis die Klage zugestellt wurde.