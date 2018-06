Alle paar Wochen besucht die alleinstehende Rentnerin ihre Tochter und die Enkelkinder in der Ferne mit dem Zug – doch wie kommt sie zum Bahnhof? Mit dem Bus etwa ist es für die 72-Jährige mit dem Gepäck zu beschwerlich, und ein Taxi wäre zu teuer. Gut, dass es die fahrerlosen "ÖV-Shuttles" gibt, von denen eines die Seniorin direkt vor der Haustür abholt. Derweil beginnt der Chefarzt seine Schicht schon in seinem selbstfahrenden Auto: Er meldet sich aus dem Cockpit heraus im Kliniksystem an und schaut sich die neuesten Patientendaten im Laptop an, während das Auto ihn zum Krankenhaus fährt. Und da ist der Vertriebsleiter einer Firma, der abends oft erst spät aus dem Büro nach Hause kommt und viele Waren im Internet bestellt. Die Pakete kommen zu einer Sammelstelle in seinem Stadtteil; wenn er abends zu Hause ist, lässt er die Lieferung zur gewünschten Zeit mit einem fahrerlosen Zustelldienst zu seinem Wohnhaus bringen.

Das sind nur drei Szenarien aus einer noch fernen Zukunft. Doch acatech, die Deutsche Akademie der Technikwissenschaften, weiß schon, wann das alles Realität sein soll: bis zum Jahr 2030. Auf dem Weg dorthin müsse Deutschland als eine der weltweit wichtigsten Automobilnationen eine Führungsrolle einnehmen, fordert die Projektgruppe Neue autoMobilität, die von acatech und dem Bundesverkehrsministerium initiiert wurde. In einer neuen Studie, die am Montag von acatech-Präsident Henning Kagermann auf der IAA vorgestellt wurde, legt die Projektgruppe dar, welche Hürden auf dem Weg zum automatisierten Straßenverkehr noch zu überwinden sind.

Kurz gesagt: eine Menge. An der technischen Machbarkeit der sich selbst steuernden Fahrzeuge arbeiten Autohersteller und Zulieferer zwar längst. Doch wie die Projektgruppe mit mehr als 40 Mitgliedern aus Wissenschaft, Politik, Industrie und Verbänden in der Studie deutlich macht, verändern die Roboterautos die gesamten Verkehrssysteme grundlegend. Dafür fehlen heute noch internationale Standards. Zudem werden auch im Jahr 2030 noch viele Autofahrer ihre Wagen selbst steuern – für einen solchen Mischverkehr muss es genaue Regeln geben.

Damit die Roboterautos ihr Potenzial voll ausschöpfen können, müssen sie miteinander kommunizieren. Und auch mit der Umgebung, also etwa mit Ampeln und einem intelligenten Verkehrsmanagement. An diesen Schnittstellen müssen in den nächsten Jahren Industrie und öffentliche Hand zusammenarbeiten. Dann könnten die autonom fahrenden Pkw im Zusammenspiel mit der Infrastruktur dafür sorgen, dass der Verkehr besser fließt und Unfälle vermieden werden. Außerdem könnte Kraftstoff beziehungsweise Strom gespart, Umweltverschmutzung reduziert und begrenzter Parkraum optimal genutzt werden. Zugleich kann die Technik für eine älter werdende Bevölkerung eine bessere Mobilität und damit soziale Teilhabe auch im Alter gewährleisten.



Zweifel an der Sicherheit

Das Ziel ist also klar, und die Vorteile der neuen Technologie liegen auf der Hand. Doch sie wirft auch grundlegende Fragen auf, die in den nächsten Jahren beantwortet werden müssen. Wie wird die IT-Sicherheit der komplexen Systeme gewährleistet? Was geschieht mit den vielen anfallenden Daten – wem gehören sie und wer garantiert den Schutz persönlicher Daten? Wer haftet bei Unfällen von fahrerlosen Autos? Was kostet das Ganze, und wie lassen sich vernünftige Geschäftsmodelle entwickeln? Und nicht zuletzt: Will die Gesellschaft einen so hochautomatisierten Straßenverkehr überhaupt?

Auf all diese Fragen gibt die Studie nur ungenügende Antworten. Den Mehrwert der neuen Technik beschreibt sie ausführlich, doch die Probleme reißt sie nur an, ohne schon Lösungen parat zu haben. Vor allem bei der letzten Frage herrscht Ernüchterung: Umfragen zeigen, dass die Skepsis in der Bevölkerung derzeit eher groß ist. In einer Facebook-Umfrage der Sachverständigenorganisation KÜS gaben von den rund 1.000 Teilnehmern 80 Prozent an, sie wollten auch in Zukunft lieber selbst fahren. In einer Umfrage des TÜV Süd zur IAA 2015 beurteilten 42 Prozent der Befragten die Technik als eher unsicher.

Unterschätzt die Projektgruppe Neue autoMobilität das Akzeptanzproblem? "Keineswegs, diese gesellschaftliche Debatte müssen wir führen", sagt Projektleiter Karsten Lemmer. In dem Papier gehe es darum, klarzumachen "wohin die Reise gehen kann". Darauf aufbauend "brauchen wir konkrete Erfahrungswerte über Chancen, Risiken und die Alltagstauglichkeit innovativer Mobilitätsformen", so Lemmer. Darum fordert die Projektgruppe in der Studie sogenannte Living Labs, in denen neben den Entwicklern und Städteplanern auch Endkunden die neue Technologie testen können. In der Hoffnung, dass sie dann ihre Skepsis überwinden.