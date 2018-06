Der Motor läuft und die Räder drehen sich, doch das Auto bewegt sich nicht von der Stelle. Das ist ein eindeutiges Signal für die Motorelektronik mancher moderner VW- und Audi-Dieselmodelle. Es bedeutet: "Achtung, Abgasmessung!"

In diesem Fall schaltet der Steuerungscomputer blitzschnell um und verändert Kraftstoffeinspritzung und Verbrennungsprozess so, dass der Motor deutlich weniger Schadstoffe produziert und der Katalysator die schädlichen Stickoxide mit bestmöglichem Wirkungsgrad umwandeln kann. Gleichzeitig werden Lichtmaschine, Klimaanlage und andere Systeme auf Sparflamme geschaltet, sodass sie den Motor weniger belasten. Der leistet jetzt zwar weniger und beschleunigt spürbar langsamer, doch darauf kommt es in dieser Situation nicht an: Der Wagen steht nur auf einem Rollenprüfstand und alles was hier zählt, ist ein sauberer Auspuff.

Einige Jahre hat dieser Trick bei der amtlichen Abgasmessung neuer VW- und Audi-Modelle offenbar funktioniert, doch jetzt ist die US-Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency) dem Autokonzern auf die Schliche gekommen. Sie forderte VW in den USA auf, mehr als 480.000 Dieselautos zurück in die Werkstätten zu rufen und die Technik nachzubessern. Ihre Stickoxidemissionen entsprechen nur auf dem Prüfstand den gesetzlichen US-Grenzwerten – im realen Fahrbetrieb werden sie jedoch teils um das 40-Fache überschritten. Das will die EPA nicht länger akzeptieren.

Enorme Diskrepanzen interessierten bisher kaum

Angesichts der Schlagzeilen aus den USA zeigt sich die deutsche Autobranche schockiert. Schon melden sich einzelne Hersteller zu Wort und teilen mit, bei ihren Dieselmodellen gebe es keine manipulierten Abgaswerte. Wirklich?



Unabhängige Institute wie die Umweltschutz-Dachorganisation Transport & Environment (T&E) berichten schon seit Langem, dass Autohersteller bei den offiziellen Abgas- und Verbrauchsmessungen mogeln. In Europa sind solche Manipulationen sogar legal; sie finden vor den Augen der offiziellen Prüfer etwa des TÜV statt, der diese Tests im staatlichen Auftrag – und in Anwesenheit der Autofirmen – durchführt.

Dass auf diese Weise Ergebnisse zustande kommen, die mit dem tatsächlichen Spritverbrauch und den tatsächlichen Schadstoffemissionen der Autos nicht übereinstimmen, hat die Behörden auch bisher nicht gestört. Der Grund: Die Firmen müssen die gesetzlichen Limits nur auf dem Prüfstand nachweisen – was in Wirklichkeit aus den Auspuffrohren strömt, interessierte in Europa bisher niemanden. Gut möglich, dass das Verfahren der US-Umweltschutzbehörde gegen den VW-Konzern auch hierzulande ein Umdenken auslöst.

Durchschnittstempo 33,6 km/h

Für die Abgas- und Verbrauchsmessungen neuer Automodelle gibt es ein standardisiertes Verfahren: den Neuen Europäischen Fahrzyklus, kurz NEFZ. Tatsächlich ist die Messprozedur alles andere als neu. Sie stammt noch aus den 1980er Jahren und entspricht längst nicht mehr dem Stand der heutigen Pkw-Technik. An dem Druck der Autolobby auf Politiker und Behörden liegt es, dass man trotzdem schon so lange an der Testprozedur festhält, denn sie gibt den Autoherstellern allerhand Freiraum, das Messverfahren in ihrem Sinne zu beeinflussen.



Vorgeschrieben ist eine 20-minütige Tour auf dem Rollenprüfstand, bei der die Neuwagen verschiedene Beschleunigungs-, Verzögerungs- und Leerlaufphasen durchlaufen und Konstantfahrten bei maximal 120 km/h absolvieren müssen. Das Durchschnittstempo, das die Autos dabei erreichen, beträgt jedoch nur 33,6 km/h. Temperatur, Zuladung und die Schaltpunkte sind exakt vorgeschrieben; Klimaanlage und andere elektrische Verbraucher, die zusätzlich Sprit schlucken, dürfen ausgeschaltet werden.



Das alles sind von vornherein schon ideale Bedingungen, um Bestwerte beim Verbrauch und bei den Abgasemissionen zu erzielen. Doch das genügt den Autofirmen nicht. Sie schicken nicht nur die leichten Basismodelle ihrer Autotypen zur Messfahrt – also Modelle in Primitivausstattung, die praktisch nie verkauft werden –, sie optimieren diese Testkandidaten obendrein, um noch günstigere Werte zu erzielen.