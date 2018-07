Das Wort "Abschalteinrichtung" kommt nicht vor auf den 42 Seiten des Gutachtens. Das wäre damals, im Dezember 2013, auch ein harter Vorwurf gegen eine mächtige Industrie gewesen. Denn solche Ausschalter in der Steuerung von Motoren und Abgasreinigungseinrichtungen von Autos sind in der Europäischen Union verboten. Und der VW-Dieselskandal war damals noch lange nicht aufgeflogen.



Doch wer das Gutachten der niederländischen Forschungsorganisation TNO aufmerksam liest, kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass darin schon vor fast zwei Jahren genau das umschrieben worden ist, was Volkswagen nun gestanden hat: den Einsatz einer unerlaubten Technik, die in Dieselautos die Einstellungen des Motors auf die Anforderungen eines staatlichen Abgastests optimiert und danach abschaltet.



TNO hatte 2010 und nochmals 2013 Pkw verschiedener großer europäischer Automarken untersucht; Namen werden in dem Bericht nicht genannt. Aber es handelt sich in allen Fällen um große Wagen der Mittelklasse. Den Auftrag dazu hatte das niederländische Ministerium für Infrastruktur und Umwelt erteilt. Es lässt regelmäßig den realen Schadstoffausstoß von Autos überprüfen. Diesmal sollten die Forscher herausfinden, ob die 2013 erhältlichen Modelle die neue Abgasnorm Euro 6 einhalten könnten, die im September 2014 für die Typzulassung eingeführt werden sollte.

Das KBA schweigt

Das Ergebnis der niederländischen Forscher und ihrer Kollegen von der Universität Graz war niederschmetternd. Ihre Untersuchung zeigte, dass verschiedene Autohersteller ihre Abgasreinigungssysteme offenbar so einstellten, dass sie "während der Fahrbedingungen eines Mustertests funktionieren, aber unter realen Alltagsbedingungen aus ökonomischen Gründen (teilweise) ausgeschaltet werden". So steht es in dem Bericht von TNO. Auf Nachfrage versichert ein Sprecher von TNO allerdings, dass ihre Tests nicht dazu ausgelegt waren, illegales Verhalten zu belegen.



Karsten Polke-Majewski Karsten Polke-Majewski ist Leiter Investigativ/Daten von ZEIT ONLINE. Seine Profilseite finden Sie hier.

In den Vereinigten Staaten – so hat es Volkswagen am 3. September 2015 vor der dortigen Umweltbehörde zugegeben – nutzte der Konzern eine Software, die Testsituationen erkennt und dann den Wagen so manipuliert, dass die geforderten Abgaswerte erreicht werden. Die Forscher von TNO konnten keinen solchen Softwarebetrug aufdecken. Aber sie beschreiben eine Praxis, die diesem Verfahren sehr ähnlich zu sein scheint: Es könnte möglich sein, "die Emissionskontrollsysteme so zu optimieren, dass das Auto während des Tests niedrige Emissionen ausstößt und während Straßenfahrten nicht".



Das schlossen die Forscher aus Vergleichstests. Sie schickten die verschiedenen Wagen auf den Teststand sowie durch Städte, über Landstraßen und Autobahnen. Fast alle Autos produzierten während der Alltagsfahrten wesentlich mehr Stickoxide als im Labor; nur ein Wagen erfüllte die Erwartungen.



Gert-Jan Dennekamp Gert-Jan Dennekamp ist Redakteur bei Nieuwsuur, der Nachrichtensendung des niederländischen Rundfunks NOS.

Den Bericht von TNO bekamen nicht nur die Ministerialen in Den Haag zu lesen. Die Organisation präsentierte das Gutachten außerdem auf einer Konferenz in Graz, wo sich Fachleute für Testverfahren aus ganz Europa trafen. An dieser Konferenz nahmen auch Experten des deutschen Kraftfahrtbundesamts teil. Sie hätten den Hinweisen nachgehen und die Autohersteller hierzulande mit den niederländischen Ergebnissen konfrontieren können – so wie es schließlich die amerikanische Umweltbehörde EPA mit ihren eigenen Ergebnissen bei Volkswagen tat. Mit dem bekannten Erfolg.



Doch auf die Nachfrage, ob das TNO-Gutachten im Kraftfahrtbundesamt gelesen wurde, will dort niemand antworten. Ebenso wenig äußert sich die Behörde in Flensburg dazu, ob den Hinweisen nachgegangen wurde.



Fachleute wundert das nicht. Reinhard Kolke leitet das Technikzentrum des ADAC, wo seit vielen Jahren der relativ realitätsnahe EcoTest vorgenommen wird. ZEIT ONLINE sagte er: "Das eigentlich dafür zuständige Kraftfahrtbundesamt hat meines Wissens nie eigenständige Messungen durchgeführt." Dass Prüfer Manipulationen an der Software eines Motors nicht erkennen, hält er für möglich. "Aber man darf erwarten, dass die Behörden nach links und rechts schauen und Auffälligkeiten nachgehen. Das ist hier offensichtlich nicht passiert."