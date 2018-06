Der Diesel ist tot, es lebe der Diesel. So könnte man die Botschaft deuten, die in diesen Tagen aus Stuttgart-Untertürkheim zu hören ist. Dort, im Gebäude 120 des Daimler-Stammwerks, bereiten Ingenieure derzeit den Serienstart einer neuen Motorenfamilie vor, die nach den Worten von Peter Lückert alles bisher Bekannte auf den Kopf stellen soll. "Wir werden einen Quantensprung in Sachen nachhaltiger Emissionsreduzierung machen und Vorreiter zur Erfüllung zukünftiger Abgasvorschriften werden", verspricht der Leiter der Dieselmotoren-Entwicklung.

Um das zu erreichen, habe man "komplett neue Technologiekonzepte" verwirklicht. Leichtbau und geringere Motorreibung, aber vor allem ein neues Brennverfahren und eine "innovative Abgasnachbehandlung" würden "die technische Effizienz signifikant" steigern, sagt der Motorenexperte. Das alles bringe die Agilität und den Fahrspaß des Dieselantriebs "in eine neue Dimension".

Große Worte erscheinen notwendig, um das Image des Dieselmotors wieder aufzupolieren und den Autokäufern deutlich zu machen, dass diese Antriebstechnik trotz des VW-Abgasskandals noch eine Zukunft hat. Und große Taten. "Die Autoindustrie befindet sich an einem Punkt, von dem aus es keine einfachen Lösungen mehr gibt", beschreibt der Automobilverband VDA die Situation angesichts der strengeren Abgasvorschriften und der – an sich selbstverständlichen – Herausforderung, diese Limits auch auf der Straße tatsächlich erfüllen zu müssen.

"Diesel 2.0", so nennt der VDA jene neuen Modelle, die mit SCR-Katalysator (Selective Catalytic Reduction), Harnstoffeinspritzung und AdBlue-Zusatztank den aktuellen Stickoxidvorschriften der Euro-6-Norm entsprechen. Der nächste Schritt wäre also der "Diesel 3.0" – ein Motor, der heutige und künftige Schadstoffvorschriften in allen Fahrsituationen erfüllt und damit wirklich sauber wird.

Höherer Einspritzdruck und neue Injektoren

Um das dazu erreichen, rüstet die Branche den Selbstzünder nochmals technisch auf. "Neben dem CO2-Ausstoß müssen auch die Rohemissionen weiter gesenkt werden", beschreibt Rolf Bulander das Ziel. Der Bosch-Geschäftsführer macht deutlich, dass man sich bei zukünftigen Entwicklungen mehr auf die Vorgänge im Motor als auf die nachträgliche Reinigung der Abgase beschränken wird: Die Verbrennungsprozesse sollen so gesteuert werden, dass vor vornherein weniger Stickoxide entstehen.

Bulander will deshalb das "Luftsystem des Motors" verbessern: Turbolader und Abgasrückführung sollen präziser aufeinander abgestimmt und mittels Elektronik besser gesteuert werden als bisher. Dadurch soll es möglich werden, dass die Abgasrückführung im gesamten Betriebsbereich des Motors aktiv ist. Schadstoffhaltige Abgase werden dann permanent in die Brennräume zurückgeleitet und nochmals verbrannt.

Außerdem will Bosch den Einspritzdruck weiter erhöhen, von derzeit 2.200 auf bis zu 2.700 bar. Dadurch könne man den Kraftstoff feiner in den Brennräumen zerstäuben und besser mit der Luft vermischen, erklärt das Unternehmen und spricht von einem "wesentlichen Faktor, um die Stickoxid- und Partikel-Rohemissionen zu senken". Dem gleichen Ziel dient der Einsatz neuartiger Hightech-Injektoren, die der Auto-Zulieferer Delphi entwickelt. Sie sollen so leistungsfähig sein, dass der Kraftstoff millisekundenschnell bis zu neun Mal hintereinander eingespritzt werden kann und sich so während der Verbrennungsphase besser in den Zylindern verteilt.