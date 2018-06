Endlich. Immer und immer wieder hatte ich auf den Knopf gedrückt, doch nichts passierte. "Hinweis: Keine Verbindung", stand jedes Mal auf dem Display. Doch jetzt – nach gut 20 Minuten – hat es geklappt: Ich bin drin. Besser gesagt: Mein Auto ist mit BMW Online verbunden, und endlich kann ich in die vernetzte Welt eintauchen und die Services abrufen, die mir die Automarke mit dem Slogan "Vernetzt, um frei zu sein" verspricht.

Wirklich? Sind wir "freier", weil wir im Auto online Nachrichten aus Politik, Wirtschaft und Sport abrufen können, die wir auch genauso gut im Radio hören können? Oder weil es einen Wetterbericht mit Regenradar gibt, der sich – wie viele andere Seiten – mangels schneller Datenverbindung endlos langsam auf dem Display aufbaut? Oder durch die Echtzeit-Börsenkurse, die wir jetzt auch auf der Autobahn bei Tempo 180 studieren können?

Einzig die Online-Verkehrsinformationen, die neudeutsch "Real Time Traffic Information" heißen, sind sinnvoll. Sie sollen auf den streckenbezogenen Fahrdaten anderer Autos basieren und wären somit aktueller als die herkömmlichen Radiodurchsagen, verspricht BMW. Auch der "intelligente Notruf" nach einem schweren Unfall klingt vielversprechend, doch eigentlich braucht man dafür nicht den Umweg via Internet. Eine Mobiltelefonverbindung zur nächsten Rettungsleitstelle würde auch genügen.

Vieles, was BMW Online sonst noch im Programm hat, sind im Grunde genommen nur Informationen, die inzwischen auch jedes nicht vernetzte Navi liefert: die nächste Tankstelle oder Apotheke, touristische Hinweise am Rande der Strecke, Restaurants oder Hotels in der Umgebung.

So fragt man sich, mit wem oder was das Auto eigentlich "connected" sein soll. Park-Info wäre ein Service, der Nutzen bringt. Zu erfahren, welches Parkhaus in der Nähe aktuell noch freie Plätze hat, könnte vielen Autofahrern viele Umwege ersparen. Allerdings: Park-Info funktioniert ebenso selten wie die stabile Internetverbindung, die für diesen Dienst notwendig ist. Und wer nicht in München, Berlin, Köln oder einer anderen Großstadt wohnt, wird bald feststellen, dass die meisten Parkhäuser gar nicht online sind. So kommt es vor, dass BMW Online Daten von weit entfernten Parkhäusern empfängt und Parkplätze in der unmittelbaren Umgebung verschweigt, weil sie nicht vernetzt sind. Doch warum soll man beispielsweise in Stuttgart parken, wenn man im 20 Kilometer entfernten Böblingen shoppen will?

Ständige Datenübertragung an den Autohersteller

"Die digitale Vernetzung der Fahrzeuge wird ein mindestens genauso wichtiger Kaufgrund sein wie Design und Marke", sagte BMW-Chef Harald Krüger auf der IAA und ergänzte: "Hersteller, die hier nicht ganz vorne mit dabei sind, werden ein Problem haben." Das mag sein, doch zurzeit bringen die wenigsten Online-Dienste den Autofahrern einen wirklichen Nutzen – während die Firmen in offenbar bereits weitaus stärkerem Maße von der Connectivity profitieren.

Denn über die Datenverbindungen erfahren die Autohersteller vieles von ihren Kunden, was sich irgendwann einmal vermarkten lässt. Zum Beispiel im Sinne der Werkstätten: So sendet der Teleservice Battery Guard von BMW permanent den jeweiligen Batterieladezustand des Fahrzeugs an den "zuständigen Service Partner", der dann "im Bedarfsfall" Kontakt mit dem Autofahrer aufnimmt und ihn in die Werkstatt lockt. Und der Tele-Service Report überträgt "in regelmäßigen Abständen" technische Daten an BMW, wo sie "zur Weiterentwicklung von BMW Produkten ausgewertet werden". Auch Daimler ruft über Mercedes me kontinuierlich "relevante Fahrzeugdaten" ab und sendet sie "an die richtige Stelle". Mit anderen Worten: Der Hersteller weiß mehr über das Auto als sein Besitzer.

Kein Wunder also, dass so mancher Autofahrer Sorge hat, welche Daten sein Wagen sonst noch unbemerkt irgendwohin funkt, was diese Daten alles verraten können und wer sich außer dem Autohersteller dafür interessiert. In einer aktuellen Umfrage des Verbraucherzentrale Bundesverbandes (VZBV) gaben immerhin 62 Prozent der Autobesitzer an, dass sie beim Thema Datensicherheit Bauchschmerzen haben. Ebenso viele äußerten in einer Umfrage des Dienstleisters Car-IT Zweifel, ob die Fahrzeuge ausreichend vor Hackerangriffen geschützt sind.

"Die Daten können eine Menge darüber erzählen, was ein Verbraucher so in seinem Alltag macht", sagt Marion Jungbluth vom VZBV. "Zum Beispiel, wo er hinfährt, wie lange er im Auto sitzt oder ob er regelmäßig bestimmte Fahrten macht – das sind alles Daten, die schnell sehr sensibel werden."