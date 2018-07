Ob Mercedes 300 SL Flügeltürer oder VW Käfer, Ford Taunus oder BMW 02 – egal, wo diese und andere historische Autos auftauchen, fühlen sich Menschen von ihnen angezogen. Die einen fasziniert die Technik, die anderen bewundern das Design, wieder andere spüren dem Geist vergangener Dekaden nach. Mehr als 310.000 Autos mit H-Kennzeichen, der behördlichen Adelung als Oldtimer, waren im vergangenen Jahr in Deutschland gemeldet, seit 2001 hat sich die Zahl verfünffacht.

Die Begeisterung für das Automobil ist fast so alt wie das Auto selbst. Nur 14 Jahre nachdem Carl Benz seinen Patent-Motorwagen angemeldet hatte, gründeten Fans im Jahr 1900 einen Automobilverein, der heute der älteste Oldtimerclub Deutschlands ist: der Allgemeine Schnauferl-Club (ASC). Von den Gebrauchtwagen zu den ersten Oldtimern war der Übergang fließend, sagt ASC-Präsident Uwe Brodbeck: "Einige unserer frühen Mitglieder versuchten später – also in den 1920er und 1930er Jahren – aus nostalgischen Gründen ihre Autos von damals wieder zurückzukaufen."

Es war ein kleiner Anfang – erst Jahrzehnte später sollte sich daraus ein Boom entwickeln. Enthusiasten starteten die Klassiker-Bewegung vor 40 Jahren: Im Herbst 1975 fand mit der Veterama erstmals ein Oldtimer-Teilemarkt statt. Ursprünglich war die Suche aufwendig und mühsam, erinnert sich Veterama-Gründer Winfried Seidel: "Teile musste man sich auf Autofriedhöfen besorgen oder in Werkstätten fragen, ob sie noch alte Teile im Regal haben."

Erst wollten nur Studenten alte Autos haben

Zuvor war die Szene winzig und auf wenige, besondere Autos spezialisiert: sportliche, luxuriöse Vorkriegswagen, darunter zum Beispiel alte Bugatti oder Kompressor-Mercedes. Jüngere oder einfachere Modelle waren nicht gefragt, sie landeten oft auf dem Schrottplatz. "In den Wirtschaftswunderjahren befreiten sich viele Menschen von Dingen, die an eine Zeit erinnerten, an die sie nicht erinnert werden wollten", sagt Seidel. "Aber viele Fahrzeuge waren noch gut, das waren bildschöne Autos." Studenten, die günstig Auto fahren wollten, hätten sich für das Altmetall begeistern können, erinnert sich der Veterama-Gründer. Und später, als sie über mehr Geld verfügten, hatten sie ihre Autos lieb gewonnen.

Als die Szene mit der Veterama einen Treffpunkt und fünf Jahre später mit der Zeitschrift Oldtimer Markt ein Sprachrohr hatte, wurde die Liebhaberei mehr und mehr zur Massenbewegung. Legendäre Straßenrennen wurden als Oldtimer-Rallyes wiederaufgelegt: die Mille Miglia ab 1977 oder die Carrera Panamericana ab 1988. Auch die Wiederbelebung des Concorso d'Eleganza in Villa d'Este am Comer See Mitte der 1980er Jahre und neue Oldtimer-Rallyes wie die Ennstal-Classic in Österreich seit 1993 trugen zum Erfolg bei.

Früher wie heute ist die Rückbesinnung auf eine erlebte Epoche für viele der Grund, sich ein altes Auto anzuschaffen. "Die Liebe zum alten Auto wird maßgeblich auch von der Eintönigkeit der modernen Autos geprägt", meint ASC-Präsident Brodbeck. "Es waren und sind Autos mit Ecken und Kanten, aber auch mit Charakter." Seit 1997 können Oldtimer-Liebhaber ihren Klassiker mit einem H-Kennzeichen zulassen und genießen so steuerliche Vorteile. Die Zahl der H-Zulassungen stieg schnell: 2001 waren es nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes rund 64.500, fünf Jahre später hatten schon 140.200 Autos ein H-Kennzeichen.