Ziemlich bekannt kommt er einem vor, der Volkswagen T6 Multivan, der uns als Sondermodell Generation Six auf den Redaktionsparkplatz gestellt wird. Das liegt zum einen daran, dass die Entwickler von VW die fünfte Auflage des Transporters als Blaupause genommen und kräftig überarbeitet, aber eben kein ganz neues Auto entwickelt haben. Zum anderen daran, dass der VW-Bus, gern auch Bulli genannt, mit seiner kastig-praktischen Form ein Stück deutsches Kulturgut ist und uns in seinen vielen Generationen schon ein Leben lang begleitet hat.

Der zweifarbig lackierte Multivan ist ein Reiseauto. Zwar passt er mit seinen gut fünf Metern Länge gerade so auch in die Stadt, wenn auch angesichts von 1,97 Metern Höhe nicht in jedes Parkhaus – aber als Gefährt für das tägliche Pendeln zur Arbeit und nach Hause wäre er unterfordert, zumal in der Version mit dem kräftigen Diesel samt Siebengang-DSG-Getriebe (150 kW/204 PS). Generation Six, also das Sondermodell, zielt ganz klar auf die reiselustige Familie oder die jungen Großeltern, die mit oder ohne Enkel auf Tour gehen. Ein Handwerker würde seine Mitarbeiter eher nicht derart opulent auf Achse schicken. Dafür hat VW in der gleichen Hülle passendere Gefährte im Angebot, für die nicht – ohne Extras – 55.484 Euro verlangt werden.

Innen macht unser T6 auf Pkw. Handschmeichelndes Leder oder Kunststoffe der edlen Art zieren die Flächen. Das Infotainment-Paket entspricht dem aktuellen Stand und könnte so auch in einem Passat seinen Dienst verrichten. Die Sitze sind bequem und natürlich langstreckentauglich. Wer allerdings aus einem herkömmlichen Auto kommt, muss sich an die etwas andere Sitzposition gewöhnen. Hier kann auch ein nobel ausgestatteter Bulli seine Transporter-Gene nicht verleugnen. Man sitzt eher wie auf einem Stuhl denn in einem Sessel, und das Lenkrad steht relativ flach.

Als kleine Reminiszenz an die gute alte Zeit sitzt die Handbremse ganz klassisch mit langem Hebel und mechanisch ausgelegt am Bodenblech. Alle anderen Bedienelemente haben am Armaturenbrett und damit sehr nahe beim Fahrer ihren Platz gefunden. Leider erschließt sich nicht alles logisch. Nur T5-Fahrer werden sich auskennen, ohne in die Bedienungsanleitung versinken zu müssen.

Die Schiebetüren erfordern viel Kraft

Die hinteren Reihen bieten reichlich Platz. Die beiden mittleren Sitze, also die in der zweiten Reihe, sind mit einem Handgriff dreh- und verschiebbar – sehr praktisch. Man kann sie auch ausbauen, allerdings ist das eine Übung, die der Orthopäde wohl nicht empfiehlt. Die Sitzbank in Reihe drei ist ebenfalls verschiebbar. Außerdem lässt sich die Lehne so flach umlegen, dass man, kippt man dazu die Lehnen der beiden Einzelsitze, sogar eine Art Bett erhält.

Im VW Multivan T6 © Hersteller

Die Schlafqualität haben wir nicht getestet, uns aber gewundert, dass VW den Verschiebemechanismus der dritten Reihe gut versteckt unter einer Klappe hinten an der Bank platziert hat und dass ein ziemliches Gewicht geschoben werden muss. Das macht man auch zugunsten eines größeren Kofferraumvolumens nicht alle Tage. Für das Gepäck bleiben mindestens 660 Liter Platz, maximal kann man 4.300 Liter unterbringen.

Der Zugang zu den hinteren Sitzen erfolgt über eine große Schiebetür (eine zweite kostet 637 Euro Aufpreis). Das ist einerseits sehr praktisch, weil es Platz in engen Parkbuchten spart. Andererseits müssen die in unserem Fall mechanisch arbeitenden Portale mit ordentlichem Kraftaufwand geöffnet und geschlossen werden.

Der zwei Liter große Diesel – als Euro-6-Motor sollte er laut VW nicht von der Abgasmanipulation betroffen sein – macht seine Sache gut. Auf der Autobahn flitzt man mit 160 km/h dem Ziel entgegen und belegt ohne Nachzudenken auch mal die linke Spur. Wenn es sein muss, sind 203 km/h möglich, und auch die bringen das Fahrwerk des T6 nicht aus der Ruhe. Die Federung schluckt die meisten Unebenheiten des Straßenbaus. Besonders gut ging das, wenn die im Sondermodell serienmäßige adaptive Fahrwerksabstimmung auf Komfortmodus gestellt war.

Kurven sind naturgemäß nicht das Metier eines Transporters, wenngleich man sie leicht untersteuernd auch etwas schneller umrunden kann. Aber der 5,06 Meter lange Multivan ist eben eher das gemütliche Auto für die lange Reise – die nicht einmal allzu oft durch Tankstopps unterbrochen werden muss. Im Schnitt kamen wir pro 100 Kilometer mit 8,8 Litern aus, VW gibt einen Normwert von 6,3 Litern an. 80 Liter fasst der Tank, man kommt also schon in Deutschland ziemlich weit.

Technische Daten

Motorbauart: 2,0-Liter-Dieselmotor, vier Zylinder

Leistung: 150 kW (204 PS)

Getriebe: Siebengang-DSG

Beschleunigung (0–100 km/h): 9,9 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 203 km/h

Normverbrauch: 6,3 Liter je 100 Kilometer

CO2-Emission: 164 g/km

Testverbrauch: 8,8 Liter je 100 Kilometer

Effizienzklasse: B

Preis: ab 55.484 Euro; Aufpreis zweifarbiger Lack: 2.142 Euro