Behörden haben den Abgasbetrug bei VW aufgedeckt – aber keine in Deutschland, sondern in den USA. Darum sind die hiesigen Ämter, insbesondere das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), heftig in die Kritik geraten. Klaus Müller, der Chef des Verbraucherzentrale Bundesverbands (VZBV), fordert von der Bundesregierung, das Umweltbundesamt als Kontrollbehörde gegenüber dem KBA aufzuwerten.

Behörden müssten sich viel stärker als Verbraucherschützer betrachten, sagte Müller am Mittwoch bei einem Fachgespräch der Grünen-Bundestagsfraktion. Eine strengere Aufsicht dem KBA zu überlassen, hält der VZBV-Chef nicht für sinnvoll. Die Flensburger Behörde sei schließlich bereits als Zulassungsbehörde technisch involviert. Das KBA ist dem Bundesverkehrsministerium unterstellt, das Umweltbundesamt dem Bundesumweltministerium.

Dem KBA wird vorgeworfen, dass es die VW-Dieselfahrzeuge typzugelassen hat, bei denen im September Manipulationen im Motor bekannt wurden. Dabei sorgt eine Software dafür, dass der Motor auf dem Prüfstand weniger Stickoxide ausstößt als im Normalbetrieb und nur so die EU-Grenzwerte einhält, während sie auf der Straße überschritten werden.

Den Grund dafür, dass der Betrug in Deutschland nicht aufflog, sehen Müller und der Geschäftsführer der Deutschen Umwelthilfe (DUH), Jürgen Resch, in einer viel zu großen Nähe zwischen Politik und Automobilindustrie. Es müsse wieder eine "normale Distanz" vor allem der Aufsichtsbehörden zu den Herstellern hergestellt werden, forderte Resch. Er verwies auf positive Beispiele insbesondere in den USA. Dort hatten die kalifornische Behörde für Luftreinheit (CARB) und das US-Umweltschutzamt (EPA) so lange Druck auf Volkswagen ausgeübt und mit dem Entzug der Zulassung für VW-Autos auf US-Straßen gedroht, bis VW die Manipulation zugab.

Doch es gibt auch in Deutschland Beispiele, wie man eine Behörde mit mehr Kompetenzen ausstatten und damit mehr Verbraucherschutz gewährleisten kann: Als Folge der Finanzkrise wurde die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) gestärkt, um Anleger und Bankkunden besser zu schützen. Ähnlich müsse auch im Automobilbereich der kollektive Verbraucherschutz verbessert werden, sagte Nicole Maisch, die verbraucherpolitische Sprecherin der Grünen-Bundestagsfraktion.

VW sichert Selbstverständlichkeiten zu

Gerügt wurde aber auch die bisherige Aufarbeitung der VW-Affäre – und zwar sowohl durch den Autokonzern selbst als auch durch die staatlichen Stellen. Dass Volkswagen in Nordamerika geschädigten Kunden Gutscheine im Wert von 1.000 Dollar ausgegeben habe, sei eine "bemerkenswerte Geste", sagte VZBV-Chef Müller: "Auf eine vergleichbare Geste in Deutschland und Europa warten wir bisher vergeblich." Er unterstellte VW, den Kunden lediglich dort entgegenzukommen, wo es eine strenge Aufsicht und scharfe Sanktionen gibt. In Deutschland mit seiner relativ laxen Kontrolle "ziehen wir dagegen den Kürzeren".

Dass den betroffenen Kunden durch den Rückruf ihres Autos in die Werkstatt keine Kosten entstehen, wie VW zusichert, sei eine Selbstverständlichkeit, sagte Müller. Er lobte allerdings, dass VW-Vertreter am heutigen Mittwoch in einer Sitzung des Bundestagsausschusses für Recht und Verbraucherschutz zugesichert hätten, den Kunden für den Zeitraum der Nachbesserung "Ersatz-Mobilität" zur Verfügung zu stellen. Außerdem hatte VW zugesichert, auch bei verjährten Ansprüchen Nachbesserungen zu leisten, also auf die sogenannte Einrede der Verjährung zu verzichten.