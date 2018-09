Nach deutschen und französischen Herstellern steht nun auch der italienische Autohersteller Fiat im Verdacht, Autos zu verkaufen, die deutlich überhöhte Abgaswerte aufweisen. Das Modell Fiat 500X mit Dieselmotor habe bei Tests bis zu 22-mal mehr Stickoxide (NOx) ausgestoßen, als die EU-Grenzwerte erlauben, teilte die Deutsche Umwelthilfe mit, die die Messungen in Auftrag gegeben hatte. Der Fiat 500X ist eine SUV-Version des Fiat-Kleinwagens.

Getestet wurde ein Fiat 500X 2.0 MJ, der unter die Abgasnorm Euro 6 fällt. Für diese gilt ein Grenzwert von 80 Milligramm NOx pro Kilometer. Auf dem Rollenprüfstand habe das Fahrzeug mit betriebswarmem Motor deutlich mehr NOx ausgestoßen. Gemessen wurden laut Umwelthilfe bis zu 1.777 Milligramm je Kilometer.

Lediglich im kalten Zustand und mit spezieller Konditionierung seien Werte in der Nähe der Diesel-Euro-6-Norm – aber immer noch darüber – ermittelt worden, so der Umweltverband. Die Ergebnisse seien überraschend, denn normalerweise würden bei warmem Motor weniger Stickoxide ausgestoßen. "Die gemessenen NOx-Emissionen des Fiat 500X stellen einen klaren Verstoß gegen das EU-Zulassungsrecht dar", sagte Jürgen Resch, der Bundesgeschäftsführer der Umwelthilfe.



Der Verein hatte bereits bei anderen Herstellern ähnliche mutmaßliche Verstöße angeprangert: bei einer Mercedes C-Klasse, einem Opel Zafira und einem Renault Espace. Anfang Februar hatte die Umwelthilfe beim Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) beantragt, der Mercedes C-Klasse 220 CDI wegen überhöhter Abgaswerte die Typgenehmigung zu entziehen. Die festgestellten extremen Überschreitungen der Grenzwerte seien "technisch nicht plausibel und weisen auf Abschalteinrichtungen hin", sagte der Verkehrsexperte Axel Friedrich. Die Hersteller bestreiten, gegen Vorschriften verstoßen zu haben.

Lediglich Volkswagen hatte nach Ermittlungen der internationalen Forschungsorganisation ICCT und der US-Umweltbehörde Epa eingeräumt, eine spezielle Software eingesetzt zu haben, die auf Prüfständen zu niedrigeren Abgaswerten führte als im Alltagsbetrieb. Davon sind rund elf Millionen Fahrzeuge weltweit betroffen. Für Europa bestreitet VW aber nach wie vor, dass diese Software eine verbotene Abschalteinrichtung sei – in Europa seien die entsprechenden Regelungen anders als in den USA.

Das KBA hat sich zu dem Antrag der Umwelthilfe bisher nicht konkret geäußert. Die dem Bundesverkehrsministerium unterstellte Behörde verwies lediglich auf "eigene umfangreiche Untersuchungen", die noch andauerten. Die Umwelthilfe wirft dem KBA und dem Ministerium vor, kein Interesse an einer Aufklärung des Abgasskandals zu haben. In den USA geht die Umweltbehörde gegen VW vor, in Belgien ermitteln Behörden gegen Opel wegen angeblich erhöhter Abgaswerte beim Kompaktvan Zafira.