Gerade gekauft und schon kaputt: Wenn das neue Auto Probleme macht, können sich sowohl Neu- als auch Gebrauchtwagenkäufer an ihren Händler wenden. Dabei können sie Nachbesserungsansprüche geltend machen – allerdings nicht für alles und manchmal nur unter bestimmten Bedingungen. Wir stellen die wichtigsten Rechte des Käufers vor und erklären, was sich hinter den Begriffen verbirgt.

Gewährleistung, auch Sachmängelhaftung genannt, beschreibt den gesetzlichen Anspruch des Käufers gegen den Verkäufer, wenn dieser eine mangelhafte Ware geliefert hat. Die gesetzliche Sachmängelhaftung beträgt für Neuwagen zwei Jahre. Ansprechpartner ist der Fahrzeughändler: Er haftet für Fehler, die bereits bei der Übergabe vorgelegen haben.

In den ersten sechs Monaten dieser Frist muss der Verkäufer beweisen, dass der Mangel bei Übergabe noch nicht vorhanden war. Vom siebten Monat an ist der Autobesitzer in der Beweispflicht. Bei einem Mangel kann der Käufer zunächst Nachbesserung verlangen. Schlägt diese mehrfach fehl, kann er unter Umständen den Kaufpreis mindern oder vom Vertrag zurücktreten.

Garantie ist freiwillige Leistung

Bei Gebrauchtwagen muss ein gewerblicher Verkäufer mindestens ein Jahr für Mängel des Gebrauchtwagens einstehen, wenn er an einen Privatmann verkauft. Die Sachmängelhaftung darf nicht ausgeschlossen werden, solche Klauseln im Vertrag (etwa "gekauft wie gesehen") sind also unwirksam. Ob ein Mangel vorliegt, entscheidet der Einzelfall. Üblicher Verschleiß fällt nicht darunter. Achtung: Um der Gewährleistungspflicht zu entgehen, verkaufen Gebrauchtwagenhändler oft "im Kundenauftrag", was bedeutet, dass der Vertrag zwischen zwei Privatpersonen und nicht mit dem Händler geschlossen wird.

Im Gegensatz zur Sachmängelhaftung ist die Garantie eine freiwillige Leistung. Bei der Neuwagengarantie verpflichtet sich der Hersteller zur Beseitigung von Mängeln, ganz gleich ob diese bei der Auslieferung des Fahrzeugs schon vorhanden waren oder nicht. Die Garantie gilt auch für im europäischen Ausland gekaufte Fahrzeuge und verliert nach einem Besitzerwechsel nicht ihre Gültigkeit. Das ist vor allem beim Weiterverkauf interessant.

Beim Kauf eines Neuwagens sind heute zwei Jahre Garantie das absolute Minimum, das meist von den deutschen Herstellern gewährt wird. Bei Importmarken sind drei Jahre die Regel, manche Marken geben aber auch fünf oder sieben Jahre. Fast immer ist es möglich, gegen Aufpreis eine zwei- oder dreijährige Garantie auf vier oder fünf Jahre zu verlängern. Solche Anschlussgarantien decken jedoch häufig nicht das gesamte Fahrzeug ab, sondern nur Defekte an bestimmten Baugruppen wie Motor oder Getriebe.