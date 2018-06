Bis zum letzten Moment warteten Behörden und Volkswagen-Vertreter mit ihrem Kompromiss: Hinter verschlossenen Türen hatten sie in Washington seit Tagen fast rund um die Uhr an den Details einer außergerichtlichen Einigung gefeilt. Richter Charles Breyer hatte den Parteien den 21. April als Stichtag genannt, um einen unangenehmen Mammut-Prozess in Kalifornien zu vermeiden. Um kurz nach 9 Uhr Ortszeit war es dann offiziell – und überraschend vage. "Es gibt eindeutige Impulse, die Probleme zu lösen", sagte Breyer in einer ersten Stellungnahme.

Denn bislang gibt es lediglich eine Rahmenvereinbarung, nach der der Konzern den Besitzern von bis zu 500.000 betroffenen US-Fahrzeugen die Möglichkeit geben will, ihre Wagen nachrüsten zu lassen oder an den Autobauer zurückzugeben. Die Kosten für ein Rückkaufprogramm schätzte das Branchen-Marktforschungsunternehmen Kelley Blue Book auf rund sieben Milliarden Dollar. Zudem ist die Rede von "substantiellen Entschädigungen" für die Kunden. In Medienberichten wurden zuvor bis zu 5.000 Dollar pro Kunde genannt.

VW sagte ZEIT ONLINE, man kommentiere die Summe nicht. Details müssten in den kommenden Tagen festgelegt werden. Die Einigung sieht auch Zahlungen zur Förderung grüner Energien in der Autoindustrie vor. "Es ist ein Schritt in die richtige Richtung", sagt Dave Cooke von der Umweltschutzorganisation Union of Concerned Scientists. Jetzt gehe es darum, die Autos so schnell wie möglich von der Straße zu bekommen. "Dass sich das so lange gezogen hat, ist frustrierend, auch für die Kunden." Bis zum 21. Juni haben die Parteien nun Zeit, die Details auszuarbeiten und die Vorschläge für Kommentare zugänglich zu machen, bevor sie vom Gericht abgesegnet werden.

Seit Monaten hatte der Konzern mit den Behörden in den USA über eine Lösung für das Diesel-Problem verhandelt. Immer wieder hatten sich die US-Vertreter dabei frustriert über die fehlende Kooperation der Deutschen gezeigt und die Vorschläge als nicht ausreichend bezeichnet.



Für VW verliert der Skandal an Bedrohlichkeit

Zwar ist auch jetzt nicht klar, wie eine technische Lösung genau aussehen soll. Doch dass sich nun alle Konfliktparteien an dem Rahmenplan beteiligen, werten Beobachter als wichtiges Zeichen. Mit der heutigen Einigung wären mehr als 500 Klagen von Kunden und Behörden beigelegt, darunter das Justizministerium und die Handelsbehörde Federal Trade Commission, die im Januar wegen irreführender Werbung geklagt hatte.

Für den Konzern und die Investoren verliert der Diesel-Skandal auf dem wichtigen US-Markt damit an Bedrohlichkeit. "Sie brauchten dringend eine Lösung, das ist für sie ein wichtiger Schritt", sagt Jessica Caldwell, Auto-Analystin von Edmunds. Zwar hat VW in den USA nur einen Marktanteil von weniger als zwei Prozent, doch als globale Automarke sei der Konzern auf den Markt angewiesen.



Allerdings haben auch die Amerikaner ein Interesse daran, die Wolfsburger im Markt zu halten, schließlich betreibt der Konzern ein riesiges Netz an Händlern und hat in seiner Fabrik in Tennessee Tausende Angestellte. Niemand in Washington wolle sich später sagen lassen müssen, er habe Volkswagen aus Amerika vertrieben und tausende Menschen arbeitslos gemacht, erklärt Peter De Lorenzo, Branchenveteran und Autoblogger.



Trotzdem 18 Milliarden Dollar Strafe?

Ganz ausgestanden ist der Skandal mit der Einigung trotzdem nicht. Unklar ist derzeit etwa, ob mit dem Schritt auch mögliche Strafzahlungen im Rahmen des Clean Air Acts vom Tisch sind. Das Gesetz ahndet Umweltverstöße von Unternehmen und würde den Konzern nach Schätzungen allein bis zu 18 Milliarden Dollar kosten. Die Nachrichtenagentur dpa berichtete am Donnerstag, der VW-Konzern stelle wegen des Abgas-Skandals in seiner Bilanz für 2015 rund 16,4 Milliarden Euro zurück. Zudem laufen noch immer strafrechtliche Ermittlungen der US-Behörde und Klagen einzelner Bundesstaaten.

Auch die Frage, ob die Klagen von Autohändlern der Konkurrenz, die einen unfairen Wettbewerbsvorteil geltend machen, Teil der Einigung sind, blieb unbeantwortet. Außerdem sind die rund 100.000 betroffenen 3-Liter-Modelle von Audi und Porsche von der Lösung ausgenommen. Bei vielen der betroffenen Wagen vor allem der ersten Generation – immerhin rund 300.000 Fahrzeuge – sei eine technische Lösung zudem sehr viel komplizierter als bei späteren Modellen, erklärt Karl Brauer, Analyst bei Kelley Blue Book. "In diesen Fällen bleibt wahrscheinlich nur ein Rückkauf."

Trotzdem kann der Konzern nach Meinung von Branchenkennern vorerst aufatmen und auf ein Ende hoffen. Volkswagen sei nach wie vor eines der erfolgreichsten Unternehmen der Welt und habe das nötige Kapital, die Zahlungen zu verkraften, sagt Peter Henning, Rechtsexperte an der Wayne State Universität in Detroit. Die US-Kunden jedenfalls werde der Diesel-Skandal mittelfristig nicht davon abhalten, auch in Zukunft VW-Modelle zu kaufen. "Die meisten Verbraucher", so Henning, "werden das Ganze in wenigen Jahren vergessen haben."