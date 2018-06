Die französische Behörde für Wettbewerb, Verbraucherschutz und Betrugskontrolle (DGCCRF) ermittelt gegen den Autohersteller PSA Peugeot Citroën. Mindestens vier Forschungs- und Entwicklungszentren wurden durchsucht, sagte ein Sprecher von Peugeot. Büros seien versiegelt und Computer beschlagnahmt worden.



Grund für die Razzien seien abweichende Abgaswerte, teilte die DGCCRF mit. Offenbar haben drei Modelle von Peugeot auf dem Prüfstand nicht die Ergebnisse geliefert, die der Hersteller angab. Die DGCCRF sprach von "schädlichen Abweichungen". Peugeot teilte in einem Schreiben mit, dass seine Fahrzeuge die gesetzlichen Vorgaben in allen Ländern erfülle, in denen der Konzern tätig ist.



Es ist nicht das erste Mal, dass die Behörde gegen einen Hersteller wegen Abgaswerten ermittelt. Im Januar hatten Ermittler Standorte von Renault durchsucht. Die Aktien des Unternehmens verloren damals deutlich an Wert.



Im vergangenen September war bekannt geworden, dass Volkswagen bei Abgastests betrogen hatte. Das Unternehmen hatte unter anderem in seine Golf-, Passat- und Beetle-Modelle eine Software installiert, die regulierte, wie viel Schadstoff auf dem Prüfstand ausgestoßen wurde. Betroffen davon sind etwa elf Millionen Fahrzeuge. Experten vermuteten seitdem, dass auch andere Hersteller ihre Werte manipulieren könnten.